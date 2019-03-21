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"HDP binasında mahkeme kurmuşlar"

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.03.2019 14:55 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu (3): - "(HDP Adana il binasına düzenlenen operasyon) HDP binasında bundan 3 yıl önce mahkeme kurmuşlar, çek senetçilik yapıyorlar. Üç vatandaş geldi ihbar etti, 'Orada kozmik oda var, o kozmik odaya sadece bunların milletvekilleri giriyor.' 7 ajanda ve paralar ele geçirdik. Elektrik parasını ödeyemiyorlar, kasada para tutuyorlar. Onun ötesinde başka illere de sıçrayacak birçok bilgiler ele geçirdik" - "Irak'ın kuzeyindeyiz, Suriye'deyiz. Neden? Önümüzde 4,5 yıl var, Türkiye'nin ekonomide gürül gürül adım atabilmesini temin edebilmek, yerli ve milli üretmek, terörü tasfiye edebilmek için"

İZMİR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Adana il binasına düzenlenen operasyona ilişkin, "HDP binasında bundan 3 yıl önce mahkeme kurmuşlar, çek senetçilik yapıyorlar. Üç vatandaş geldi ihbar etti, 'Orada kozmik oda var, o kozmik odaya sadece bunların milletvekilleri giriyor.' 7 ajanda ve paralar ele geçirdik. Elektrik parasını ödeyemiyorlar, kasada para tutuyorlar. Onun ötesinde başka illere de sıçrayacak birçok bilgiler ele geçirdik." dedi.

Bakan Soylu, depremden etkilenen bölgeleri ziyaretinin ardından Çivril ilçesinde halka hitap etti. Soylu, kahraman Mehmetçik'in Türkiye için dağlarda adım adım gezdiğini, 6 aylık çocuğunun kokusunu almadan vatanı için şehit olmaya gittiğini belirtti.

Terör, uyuşturucu, hırsızlıkla mücadeleyi başarıyla sürdürdüklerini, Türkiye'de evden hırsızlıkların yüzde 35 düştüğünü, dünyanın en güvenli şehirlerini oluşturduklarını ifade eden Soylu, şöyle konuştu:

"Ekrem Dumanlı denilen bir hayvan FETÖ'nün temsilcisiydi. Çıktı diyor ki 'Bu hükümet gidecek, ne beka meselesi, göreceksiniz ne olacağını.' 15 Temmuz saat 12.00'de hanginiz bunların darbe yapacağını biliyordu? 7 Haziran'da HDP yüzde 13 oy aldı, ne istiyorsunuz, belanızı mı istiyorsunuz? Dertleri oy değil. Bunların hiçbirinin kendi inisiyatifi yoktur. Amerika gelir, generalleri talimat verir, Avrupa gelir talimat verir ve bunlar da Kandil'den de buradaki robotlarına talimat verir. 'Şöyle yapacaksınız, yakacaksınız, yıkacaksınız.' diye."

Kendisinin bir itfaiyeci değil İçişleri Bakanı olduğunu, olaylar olduktan sonra söndürmekle görevli olmadığını, olaylar olmadan önce neyin nasıl olacağını, nasıl tedbir alınması gerektiğini, ülkenin başına bela gelmeden ne yapılacağını düşünmesi gereken insanlardan biri olduğunu dile getiren Soylu, "Benden önce de İçişleri Bakanı vardı, benden sonra da olacak. Bu memlekette bizden çok var ama bu memleketten bir tane var. Gözünü dikenin gözünü oyarız." diye konuştu.

- "Sözleşmenin altında kimin imzası var"

Türkiye'nin her tarafına fitne tohumu ekmek isteyenler bulunduğuna dikkati çeken Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Bu sözleşmeyi kimle yaptınız, bu milletle mi yaptınız, bu sözleşmenin altında kimin imzası var, kimin imzasının olduğu belli. FETÖ'nün, PKK'nın, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in imzası var, yok desinler... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzası var. Biz bir tek şey için mücadele ediyoruz, gelecek nesillere sizin çektiklerini çektirmemek için alabileceğimiz riskin tamamını alıyoruz. Irak'ın kuzeyindeyiz, Suriye'deyiz. Neden, önümüzdeki 4,5 yıl var Türkiye'nin ekonomide gürül gürül adım atabilmesini temin edebilmek, yerli ve milli üretmek, terörü tasfiye edebilmek için."

Soylu, Türkiye'nin bölgedeki huzur ve güvenlik için güçlü, zengin, kudretli olmak zorunda olduğunu vurgulayarak "Onun için çıldırıyorlar, yerli ve milli ürettik mi, Türkiye'ye şehir hastaneleri yaptık mı çıldırıyorlar. Bu 4,5 yılda Allah'ınızı severseniz bunları daha da çıldırtalım." dedi.

Bakan Soylu, 2009 ve 2014'te MHP ile ittifak yapmadıklarını, şimdi beka için bir araya geldiklerini vurguladı.

- Adana'daki operasyon

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Adana il binasına düzenlenen operasyona ilişkin olarak da "HDP binasında bundan 3 yıl önce mahkeme kurmuşlar, çek senetçilik yapıyorlar. Üç vatandaş geldi ihbar etti, 'Orada kozmik oda var, o kozmik odaya sadece bunların milletvekilleri giriyor.' 7 ajanda ve paralar ele geçirdik. Elektrik parasını ödeyemiyorlar, kasada para tutuyorlar. Onun ötesinde başka illere de sıçrayacak birçok bilgiler ele geçirdik." dedi.

İnsansız hava araçları için bir yazılım yaptıklarını kaydeden Soylu, "Artık teröristler bırakın dağlarda yürümeyi kafalarını çıkaramayacaklar." dedi.

(Bitti)

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deprem içişleri bakanı Süleyman Soylu

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