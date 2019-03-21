"HDP binasında mahkeme kurmuşlar"

İZMİR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Adana il binasına düzenlenen operasyona ilişkin, "HDP binasında bundan 3 yıl önce mahkeme kurmuşlar, çek senetçilik yapıyorlar. Üç vatandaş geldi ihbar etti, 'Orada kozmik oda var, o kozmik odaya sadece bunların milletvekilleri giriyor.' 7 ajanda ve paralar ele geçirdik. Elektrik parasını ödeyemiyorlar, kasada para tutuyorlar. Onun ötesinde başka illere de sıçrayacak birçok bilgiler ele geçirdik." dedi.

Bakan Soylu, depremden etkilenen bölgeleri ziyaretinin ardından Çivril ilçesinde halka hitap etti. Soylu, kahraman Mehmetçik'in Türkiye için dağlarda adım adım gezdiğini, 6 aylık çocuğunun kokusunu almadan vatanı için şehit olmaya gittiğini belirtti.

Terör, uyuşturucu, hırsızlıkla mücadeleyi başarıyla sürdürdüklerini, Türkiye'de evden hırsızlıkların yüzde 35 düştüğünü, dünyanın en güvenli şehirlerini oluşturduklarını ifade eden Soylu, şöyle konuştu:

"Ekrem Dumanlı denilen bir hayvan FETÖ'nün temsilcisiydi. Çıktı diyor ki 'Bu hükümet gidecek, ne beka meselesi, göreceksiniz ne olacağını.' 15 Temmuz saat 12.00'de hanginiz bunların darbe yapacağını biliyordu? 7 Haziran'da HDP yüzde 13 oy aldı, ne istiyorsunuz, belanızı mı istiyorsunuz? Dertleri oy değil. Bunların hiçbirinin kendi inisiyatifi yoktur. Amerika gelir, generalleri talimat verir, Avrupa gelir talimat verir ve bunlar da Kandil'den de buradaki robotlarına talimat verir. 'Şöyle yapacaksınız, yakacaksınız, yıkacaksınız.' diye."