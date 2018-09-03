HDP'den ayrılacağı iddiaları vardı! Barış Atay'dan ilginç mesaj

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay, sosyal medya hesabından "Üniversiteyi kazanan genç arkadaşlarımızı kutluyorum. 10 Eylül'e kadar bu tweetin altına kazandığı üniversiteyi ve bölümü yazan ilk 250 arkadaşa, içinde “Yarın Bizimdir Yoldaşlar”ın da olduğu, beğenerek okuyacakları birer kitap hediye edeceğim. Mücadeleyle, dayanışmayla" mesajını paylaştı.
Barış Atay'ın bahsettiği 'Yarın Bizimdir Yoldaşlar' kitabının konusu ise dikkat çekici. Atay'ın partisi HDP'ye bir mesaj mı verdiği merak konusu oldu.
Atay'ın HDP'den ayrılacağı iddiaları gündeme gelmişti.
İşte kitabın konusu;
Kitapta, Portekiz Komünist Partisi’nin bir yerel örgütüne bağlı köylü militanlar, derin anlamlı sözleriyle partinin o günkü mücadelesinin acil sorunlarını ve geleceğini tartışıyor; roman, partililerin özgürlük savaşını, yeraltı yaşamını, kitlelerle bağlarını, yenilen genel grev yüzünden ağır bir darbe yiyen örgütün iyimserliğini ve geleceğe güvenini hiç yitirmeden toparlanışını, hem öğretici ve düşündürücü, hem de duygulandırıcı ve etkileyici biçimde yansıtıyor... Partinin somut durumların somut anaizini zamanında yapıp doğru kararlara varmazsa kitlelerin öncüsü olmaktan çıkıp geride kalacağı gerçeğini, kendi deyişleriyle "Eğer parti sözünü vaktinde söylemezse, işçi sınıfı onun önüne geçmiş olacaktır," biçiminde dile getiriyor romanın kahramanları.
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