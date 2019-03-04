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HDP Eş Genel Başkanı Buldan Hakkari'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.03.2019 19:18 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: - "Diğer partilere oy verecek insanları hep birlikte ikna edelim, onların elini tutalım, onların yüreğine girelim"

HAKKARİ (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Diğer partilere oy verecek insanları hep birlikte ikna edelim, onların elini tutalım, onların yüreğine girelim." dedi.

Hakkari'de partisinin seçim bürosunun açılışına katılan Buldan, yaptığı konuşmada, kentteki coşku ve kararlılığın sandığa yansıyacağını dile getirdi.

Parti olarak büyük umutlarla yola çıktıklarını belirten Buldan, "31 Mart'ta yapılacak olan yerel yönetimler seçimlerinde Hakkari'den de büyük bir beklentimiz var." diye konuştu.

Hakkari halkına inandıklarını söyleyen Buldan, "Diğer partilere oy verecek olan insanları hep birlikte ikna edelim, onların elini tutalım, onların yüreğine girelim. Bu vesileyle Hakkari'de en az yüzde 90 oranıyla büyük bir başarının altına hep birlikte imza atalım." ifadesini kullandı.

Buldan, daha sonra Yüksekova ilçesine geçerek seçim bürosunun açılışına katıldı.

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Hakkari HDP Pervin Buldan seçim Yüksekova

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