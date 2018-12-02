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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İzmir'de:

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.12.2018 16:36 | Son Güncelleme

"İzmir'de halkımızın istediği ve benimsediği ortak bir adayla seçim yarışına hep birlikte gireceğiz"

İZMİR (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "İzmir'de halkımızın istediği ve benimsediği ortak bir adayla seçim yarışına hep birlikte gireceğiz." dedi.

Buldan, Tepekule Kongre Merkezi'nde partisinin olağanüstü İzmir il kongresinde, "31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde HDP'nin rengi, HDP'nin iradesi her yere yansıyacak, her yerde kazanacağız, her yerde başaracağız." ifadesini kullandı.

Yerel seçimlerin başta Ege Bölgesi için olmak üzere tarihi bir fırsat olarak ele alınması gerektiğini belirten Buldan, HDP olarak İzmir'de herkesin benimsediği bir aday çıkarmanın yol ve yöntemlerini aradıklarını anlatarak "Bir güç birliğine ihtiyaç olduğunu biliyoruz fakat bunu demokratik ilkelerimizden asla vazgeçmeden ve demokratik ilkelerimizi hayata geçirerek, herkesin istediği, herkesin benimsediği ve herkesin ortak adayımdır dediği insanı mutlaka birlikte desteklemenin ve bu güç birliğini birlikte oluşturmanın yol ve yöntemlerini hep birlikte arayacağız ve bulacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Ortak bir adayla, güç birliğiyle, İzmir'de halkımızın istediği ve benimsediği ortak bir adayla seçim yarışına hep birlikte gireceğiz." diyen Buldan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Selahattin Demirtaş'la ilgili kararına ilişkin, "AİHM kararı siyasi bir karar değildir, AİHM kararı hukuki karardır." açıklamasını yaptı.

Pervin Buldan, yargının bağımsız olmadığını öne sürerek "Eğer bugün Türkiye'de yargı tarafsız ve bağımsız olmuş olsaydı, bugün AİHM kararı dikkate alınırdı ve sevgili Selahattin Demirtaş 20 Kasım tarihinden itibaren serbest kalırdı." şeklinde konuştu.

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HDP izmir Pervin Buldan yerel seçim

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