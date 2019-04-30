HDP Eş Genel Başkanı Temelli: YSK tuzak kurmuş

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

"Türkiye demokrasisinin kara sayfasını yazdılar. YSK almış olduğu kararlarla o utanç sayfasına adını yazdırdı. Hala seçim sonuçlarına karar vermediler. İstanbul kararını verdi. İstanbul'da AK Parti-MHP bloğu kaybetti. Hala 'şaibe' arıyorlar. Şaibe arıyorlarsa 24 Haziran'a bakın. Seçimleri kazanmasına rağmen Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilmiş arkadaşlarımızın mazbataları verilmedi. Yüksek Seçim Kurulu bir tuzak kurmuş. Bunu asla kabul etmiyoruz. Asla o halkın belediye başkanları olamayacaklar. Bu kayyumcu akıl, bu ülkeyi tek tipleştirme derdinde. 31 Mart seçimlerinden ders çıkarmaları gerekiyor. Bunlar 31 Mart seçimlerinin acısını çıkarmanın peşinde. İktidar bütün bu yaptıklarıyla kaybetti. Geride enkaz bıraktılar. Bu enkazı toplumcu belediyecilikle ortadan kaldıracağız."

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin TBMM'nde düzenlenen grup toplantısında konuştu. Temelli, seçimlerin üzerinden 1 ay geçmesine rağmen Meclis'in çalışmadığını belirterek, "Meclis'i halktan kaçırıyorlar. Korktukları hakikatin sesidir. HDP'nin sesi her yerdedir" diye konuştu.

"HDP HALKTIR"

Cumhur İttifakı'nın seçim sürecinde kullandığı dili de eleştiren Temelli, şöyle konuştu:

"Kampanya boyunca kullandıkları nefret söylemi vardı. Sürekli olarak saldırdı, hakaret etti. HDP'lilere 'terörist' dedi. Biz de dedik ki 'HDP halktır ve halk buradadır.' Van'a gittik, halı yok, halıyı da götürmüşler. O halıyı getirin. Kayyumlar yüz kızartıcı bütün suçları işlemişler. Özel bir kayyum hapishanesi yapsınlar, çünkü bunlar mutlaka yargılanacaklar" dedi.

'HALK BU MALZEMEYİ GÖRDÜ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Türkiye İttifakı' sözleri ile ilgili olarak da Temelli, "'Türkiye İttifakı'ndan bahsediyor. Türkiye'ye yeni bir ittifak öneriyor. Malzeme bozuk olunca ambalajı değiştirirler. Baktılar, 'Cumhur İttifakı' olmuyor, şimdi bunun ambalajını değiştiriyorlar. 'Türkiye İttifakı' olarak sunma peşindeler. Halk artık bu malzemeyi gördü. Bu yolsuzluktur, bu savaş politikalarıdır. Türkiye halkları yolsuzluğa 'dur' demek istiyor, 'savaşa hayır' diyor. Çıkıp dört, dörtbuçuk yıl sonra seçim olacağını söylüyorlar. Bu, adalet mücadelesine bağlı. Bir yıl sonra da olur, dört yıl sonra da olur" diye konuştu.

OTURMA EYLEMİ

Öte yandan HDP’li milletvekilleri, 174 gündür açlık grevinde olan Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı ve Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in eylemi ile cezaevlerinde devam eden açlık grevlerine dikkat çekmek için Meclis'te oturma eylemi başlattı. Üzerlerine 'Leyla Güven yaşasın' yazılı önlükler giyen milletvekilleri, oturma eylemini saat 18.00’e kadar sürdürecek.

(DHA)

