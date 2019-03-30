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"HDP ile yol alanların peşinden gitmeyin"

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2019 16:38 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu: - "Zillet İttifakı’nın niyetini anlayamamış ve yalanlarına inanmış olan kardeşlerim, PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile birlikte yol alanların peşinden gitmeyin"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, "Zillet İttifakı’nın niyetini anlayamamış ve yalanlarına inanmış olan kardeşlerim, PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile birlikte yol alanların peşinden gitmeyin." dedi.

Depboylu, Aydın'ın Köşk ilçesinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da katılımıyla düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 31 Mart'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı'nın taçlandırılacağı bir seçimin tarihi olduğunu ifade etti.

"31 Mart'tan sonraki hedef 2023, yani Cumhuriyetimizin 100. Yılı ve lider bir Türkiye’dir." diyen Depboylu, sözlerine şöyle devam etti:

"Zillet İttifakı’nın niyetini anlayamamış ve bunların yalanlarına inanmış olan kardeşlerime, 'CHP, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partidir' deyip onun anısına hala bu partinin peşinden giden, milletine vatanına, bağlı kardeşlerime, yanılıp da birilerinin ipleriyle hareket edenlerin peşine takılıp giden kardeşlerime sesleniyorum. PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile birlikte yol alanların peşinden gitmeyin."

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