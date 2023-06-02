HDP ilk toplantısını yaptı! Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder oldu

14 Mayıs'ta yapılan seçim sonrasında seçilen milletvekilleri TBMM'de düzenlenecek ilk oturumla yemin edip görevlerine başlayacak. Seçimlerin ardından olağanüstü kurultay kararı alan HDP'de milletvekilleri ilk toplantısını gerçekleştirdi.

MECLİS BAŞKANVEKİLLİĞİ GÖREVİ SIRRI SÜREYYA'YA VERİLDİ

Gazete Duvar'ın haberine göre önceki dönem grup başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç’un grup başkanvekilliğine devamı yönünde karar verildi. Meclis İdare Amirliği görevini Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan, Meclis Başkanvekilliğini ise İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in yürütmesi kararlaştırıldı.

