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  4. HDP ilk toplantısını yaptı! Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder oldu

HDP ilk toplantısını yaptı! Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder oldu

02.06.2023 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM'de yeni yasama dönemi bugün başlıyor. Bugün TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin düzenleyeceği oturumda 28. Dönem Milletvekilleri yemin edip görevlerine başlayacak. Yemin töreni öncesinde HDP’nin Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder olurken grup başkanvekilleri Saruhan Oluç ve Meral Danış Beştaş’ın görevlerine devam etmesine karar verildi.

HDP ilk toplantısını yaptı! Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder oldu

14 Mayıs'ta yapılan seçim sonrasında seçilen milletvekilleri TBMM'de düzenlenecek ilk oturumla yemin edip görevlerine başlayacak. Seçimlerin ardından olağanüstü kurultay kararı alan HDP'de milletvekilleri ilk toplantısını gerçekleştirdi.

MECLİS BAŞKANVEKİLLİĞİ GÖREVİ SIRRI SÜREYYA'YA VERİLDİ

Gazete Duvar'ın haberine göre önceki dönem grup başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç’un grup başkanvekilliğine devamı yönünde karar verildi. Meclis İdare Amirliği görevini Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan, Meclis Başkanvekilliğini ise İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in yürütmesi kararlaştırıldı.

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Sırrı Süreyya Önder hdp

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