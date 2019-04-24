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HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu:

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2019 14:02 | Son Güncelleme

"(YSK'nin KHK'lilerin oy kullanabileceği kararı) YSK'nin iki üyesi bu karara itiraz etti. Maalesef KHK'lilerin oy kullanamayacağına inanan hakimlerin olması son derece üzücü. Aslında yasalar son derece açıktır"

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), KHK'lilerin oy kullanabileceğine yönelik oy çokluğuyla aldığı karara iki üyenin itiraz ettiğini belirterek, "Maalesef KHK'lilerin oy kullanamayacağına inanan hakimlerin olması son derece üzücü. Aslında yasalar son derece açıktır." dedi.

Gergerlioğlu, partisinin Iğdır Milletvekili Habip Eksik ve Van Milletvekili Muazzez Orhan ile Mecliste düzenlediği basın toplantısında, kendilerinin KHK ile kamudan ihraç edilen milletvekilleri olduklarını belirterek, "2,5 yıldır KHK'lilere yönelik her türlü zulüm yapıldı." ifadesini kullandı.

31 Mart seçimi sonrasında yoğun bir şekilde KHK'lilerin seçme ve seçilme haklarının konuşulduğunu hatırlatan Gergerlioğlu, "KHK'lilerin seçme ve seçilme haklarının dahi tartışmaya açılması, KHK'lilerin vatandaşlıktan çıkarılmak istendiğini apaçık gösteriyor." diye konuştu.

YSK'nin, KHK'lilerin oy kullanabileceğine yönelik karar verdiğini anımsatan Gergerlioğlu, "YSK, bu isteği oy çokluğu ile reddetti. YSK'nin iki üyesi bu karara itiraz etti. Bu inanılmaz bir durumdur. Türkiye Cumhuriyeti'nde maalesef KHK'lilerin oy kullanamayacağına inanan hakimlerin olması son derece üzücü. Aslında yasalar son derece açıktır." değerlendirmesinde bulundu.

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik de KHK ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbatalarının verilmemesini eleştirerek, bunun ahlaki, insani veya hukuki olmadığını söyledi.

HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan ise son 2,5 yıllık süreçte Türkiye'nin demokrasisi ve hukukunun sıfır noktasına geldiğini öne sürdü.

Gergerlioğlu, Eksik ve Orhan, basın toplantısında üzerinde "KHK zulmü bitecek" yazan döviz taşıdı.

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HDP KHK Ömer Faruk Gergerlioğlu

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