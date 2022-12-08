HDP'li Remziye Tosun başındaki tülbendi çıkarıp yere attı! Meclis’te gerginlik çıkaran anlar…

HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, TBMM Genel Kurulunda başındaki beyaz tülbendi yere atması sonrası gerginlik yaşandı. HDP’li Tosun’un bu hareketi AK Parti sıralarından tepki aldı.

HDP’li Remziye Tosun, TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmelerinde söz aldı. Tosun, Kürt sorunu olduğunu ve bu sorunun çözümsüz kaldığını iddia ederek, baskıların yapıldığını ifade etti. Tosun, konuşmasının ardından başındaki beyaz tülbendi yere attı.

Terör örgütüne yönelik operasyonlara tepki gösteren HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, başındaki tülbendini yere atarak "Operasyonlar durdurulsun" dedi. Tosun'un sözlerinin devamında "Tülbendimi, tüm savaş kararlarının verildiği buraya atıyorum" sözleri AK Parti sıralarından tepki gördü.

AK PARTİLİ ELİTAŞ: ONA LANET OLSUN, LANET OLSUN

AK Parti Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Tosun'un bu sözlerine "Burada başındaki tülbendi, "Savaş kararlarının alındığı bu parlamentoya lanet olsun" diye atıyorsa, ona lanet olsun, lanet olsun" diye tepki gösterdi.



