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  4. HDP'li Semra Güzel'le teröristin fotoğrafı ortaya çıkmıştı! Not defterindeki diğer numaranın sahibi belli oldu

HDP'li Semra Güzel'le teröristin fotoğrafı ortaya çıkmıştı! Not defterindeki diğer numaranın sahibi belli oldu

13.01.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terör örgütü PKK'ya yönelik 2017'de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen ve HDP Milletvekili Semra Güzel ile fotoğrafları ortaya çıkan teröristin not defterindeki diğer numaranın eski bir hemşireye ait olduğu ortaya çıktı. ilaç sağladığı öne sürülen eski hemşire hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede yer alan ifadede şüphelinin PKK'nın terör örgütü olup olmadığı konusunda bilgi sahibi olmadığını belirttiği yer aldı.

HDP'li Semra Güzel'le teröristin fotoğrafı ortaya çıkmıştı! Not defterindeki diğer numaranın sahibi belli oldu

Adıyaman'da etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın incelemeye alınan not defterinden HDP Milletvekili Semra Güzel'in dışında 2016'da KHK ile meslekten ihraç edilen eski bir hemşireye ait telefon numarası da çıktı. Teröriste ilaç sağladığı öne sürülen ve gözaltına alınan eski hemşire hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

TELEFON NUMARASI İHRAÇ EDİLEN HEMŞİREYE AİT

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile terör kampındaki fotoğrafları ortaya çıkan terörist Volkan Bora'ya ait not defterini incelemeye aldı. İncelemede, milletvekili Güzel'in yanı sıra defterde telefon numarası bulunan kişi hakkında soruşturma başlatan başsavcılık, söz konusu kişinin, "PKK/KCK terör örgütüyle bağlantılı dernek ve sendikalara üye olduğu" gerekçesiyle 2016'da KHK kapsamında meslekten ihraç edilen ve Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan eski hemşire Süreyya R.Ç. olduğunu belirledi.

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İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Soruşturmayı genişleten başsavcılık, Süreyya R.Ç'nin terörist Bora'ya ilaç temin ettiği yönünde bilgi ve belgelere ulaşılması üzerine "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan şüpheli hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlayarak ilgili mahkemeye gönderdi.

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame, sanığın mevcut dosyası ile birleştirildi. İddianamede, terörist Bora ve diğer örgüt mensuplarının faaliyet yürüttüğü bölgede kullanılan depodaki aramada ele geçirilen ilaçların kimler tarafından sağlandığına yönelik araştırma yapıldığı, ilaçların Şanlıurfa'da bir aile sağlığı merkezinden yazıldığının belirlenmesi üzerine o dönem merkezde görev yapan ve terör örgütüyle iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen eski hemşire Süreyya R.Ç'nin gözaltına alındığı ifade edildi.

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Sanığın ikametindeki dijital verilerde yapılan incelemede de PKK'lı teröristlere ait fotoğraflar ile terör örgütü üyelerince seslendirilen şarkının saptandığı belirtilen iddianamede, sanığın bilgisayarından terör örgütü ile iltisaklı haber ajanslarına çok sayıda giriş yaptığının belirlendiği kaydedildi.

İddianamede, "Şüphelinin suça konu ilaçların ele geçirildiği operasyonda etkisiz hale getirilen örgüt mensubuyla fotoğrafının bulunduğu, teröristlere mesleği gereği ilaçları ve yaşam malzemelerini temin etmek suretiyle fon sağladığı anlaşılmıştır." ifadesine yer verildi.

"ÜNİVERSİTEDE ÖĞRENCİYKEN TANIŞTIK"

Sanık Süreyya R.Ç, iddianamede yer alan ifadesinde, PKK'nın terör örgütü olup olmadığı konusunda bilgi sahibi olmadığını belirterek, "Semra Güzel ile Şanlıurfa'da üniversite öğrencisiyken tanıştık. Kendisi hem uzaktan akrabam hem de hemşehrimdir. Söz konusu ilaç eczaneden rahatça temin edilebilecek basit bir ilaçtır. Ancak bu ilaç çalışmış olduğum Aile Sağlığı Merkezinden reçete edilip ne şekilde Volkan Bora'ya ulaştırılmış herhangi bir bilgim yoktur." beyanında bulundu.

Kaynak: AA-İHA

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pkk Semra Güzel HDP Halkların Demokratik Partisi
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