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HDP'li ve CHP'li vekiller hakkında fezleke hazırlandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2018 15:42 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 HDP'li milletvekili hakkında terör propagandası yapmak, 3 CHP'li vekil hakkında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmek suçlarından fezleke hazırladı

HDP'li ve CHP'li vekiller hakkında fezleke hazırlandı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekelerde Ayhan Bilgen, Ayşe Acar Başaran, Alican Önlü, Berdan Öztürk, Bedia Özgökçe Ertan, Feleknas Uca, Filiz Keresteci, Kemal Bülbül, Meral Danış Beştaş, İmam Taşçıer, Nimetullah Erdoğmuş ve Pervin Buldan'ın konuşmalarında terör örgütü propagandası yaptıkları belirtildi.

Fezlekelerin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin bölgesinde PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla yürütülen Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde açıklamalar ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ndeki konuşmalarından dolayı hazırlandığı öğrenildi.

Öte yandan CHP milletvekilleri Çetin Osman Budak, Erdin Bircan ve Aykut Erdoğdu hakkında ise "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan fezleke düzenlendi.
Anayasa'nın 83. maddesine istinaden milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması talebinde bulunulan fezlekeler, TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
HDP CHP fezleke Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
mhp yanaştı yırttı ..akp ve mhp liler sütten çıkmış ak kaşık diğerleri terörist ..itaat et kurtul ..demokrasi anlayışı bu ..hazırlsaydınız ya hdp lilere çözüm süreci esnasında fezleke .............
@zafercitak Lan Dingill HDPKKayı kim meclise soktu CHPKK değilmi her evden bir oy HDPKKya dien şimdi martafal okuma
dün 7 asker şehit oldu farkında mısın
Padişahım çok yaşa!!!
her vatandaş eşittir ne hakareti
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