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HDP’li vekil: Şırnak’ta bir ahırda dokuz seçmen kayıtlı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 16:43 | Son Güncelleme

HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, bir ahırda dokuz seçmenin bulunduğunu iddia etti.

HDP’li vekil: Şırnak’ta bir ahırda dokuz seçmen kayıtlı

Yerel seçimler yaklaşırken ikamet imkanının bulunmadığı ya da hiç var olmayan yerlerde seçmen kaydının bulunduğu iddiaları gündeme geliyor. Bazı seçmen kayıtları ise tek bir dairede yüzlerce kişinin seçmen kaydının bulunduğunu gösteriyor.

Bu iddialara bir yenisi de Şırnak’tan geldi. HDP’li Kaçmaz, Şırnak’ın Uludere ilçesinde bulunan bir ahırda dokuz tane seçmenin kayıtlı olduğunu iddia etti.

Twitter hesabından içi çöp ve kullanılmayan eşyalarla dolu olan ahırın görüntüsünü de paylaşan HDP’li vekil şöyle yazdı: “Akp iktidarı öğretmenevi, polisevi, jandarma birlikleri, hayali adreslere ve metruk binalara yaptığı seçmen taşımaları sonrası hızını alamayıp kendi seçmenlerini ‘#AHIRLARA’ kaydetmeye başladı. Uludere ilçemizde Akp seçmenlerinin kayıtlı olduğu ahır video görülmektedir.”


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Anahtar Kelimeler:
HDP şırnak Uludere sahte seçmen

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PKK nın silah zoruyla oy kullandırdıgından neden bahsetmiyorsunuz
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