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HDP mitinginde terör propagandası yapılması

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 14:05 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde dün düzenlenen HDP mitinginde terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli daha gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde dün düzenlenen HDP mitinginde terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı daha gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, HDP İlçe Başkanlığınca Demirci yolundaki meydanda HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin katılımıyla düzenlenen mitingde, 4 kişinin terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığını belirledi.

Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

Dünkü mitingin ardından eski Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alınmıştı.

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HDP miting Şanlıurfa terör propagandası Viranşehir

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