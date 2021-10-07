HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Seçim
  4. HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Başak Demirtaş olur mu? FOX TV yayını sonrası gündem oldu

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Başak Demirtaş olur mu? FOX TV yayını sonrası gündem oldu

07.10.2021 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olması olay oldu. Yayının zamanlamasına dikkat çeken Ahmet Hakan, HDP'nin cumhurbaşkanı adayının Başak Demirtaş olabileceği iddialarını hatırlatarak "Neler oluyor yahu?" diye yazdı.

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Başak Demirtaş olur mu? FOX TV yayını sonrası gündem oldu

6-8 Ekim olaylarının yıl dönümünde Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın FOX TV tarafından ekrana çıkarılması gündem olmuştu. Bugün ise Ahmet Hakan'dan dikkat çeken bir iddia geldi. Hakan, HDP'nin cumhurbaşkanı adayının Başak Demirtaş olabileceği iddiasını tekrar gündeme getirdi.

5 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş'ın FOX TV’ye konuk olduğu program sonrası gazeteci Ahmet Hakan, dikkat çeken yazı kaleme aldı.

Hakan, eski CHP milletvekili ve T24 yazarı Aydın Ayaydın'ın 2023'ün Cumhurbaşkanı adayları konusunda yazdığı yazıyı işaret etti.

asda

BAŞAK DEMİRTAŞ CUMHURBAŞKANI ADAYI OLUR MU?

Ayaydın'ın yazısında "HDP’nin muhtemel cumhurbaşkanı adayı Başak Demirtaş." ifadelerini kullandığını hatırlatan Hakan, yazının yayınlandığı tarihin 2 Ekim olduğunu ve Başak Demirtaş'ın 4 gün sonra yayına çıktığına dikkat çekti.

RTÜK'ten Fox TV'ye Başak Demirtaş incelemesiRTÜK'ten Fox TV'ye Başak Demirtaş incelemesi

Hakan yazısının devamında "Neler oluyor yahu? Yoksa Aydın Ayaydın’ın kehaneti, doğru mu çıkacak?" diye yazdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaylada gezerken 'dev' mantar buldu: Ağırlığı 20 kilogramın üstündeYaylada gezerken 'dev' mantar buldu: Ağırlığı 20 kilogramın üstünde
1800 yıllık! Karabük’te, Çobanların tanrısı işli yüzük bulundu1800 yıllık! Karabük’te, Çobanların tanrısı işli yüzük bulundu
6 parti, cumhurbaşkanı adayı belirlemek için toplanıyor6 parti, cumhurbaşkanı adayı belirlemek için toplanıyor
Anahtar Kelimeler:
seçim FOX Selahattin Demirtaş HDP Halkların Demokratik Partisi Başak Demirtaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ali Palabıyık'a tarihi ceza

Ali Palabıyık'a tarihi ceza

Erbil taciz suçlamasının ardından, Ece Ronay'ın nişanlısıyla yemek yedi! "Bu olayları kapatalım"

Erbil taciz suçlamasının ardından, Ece Ronay'ın nişanlısıyla yemek yedi! "Bu olayları kapatalım"

Paris İklim Anlaşması Meclis'te kabul edildi

Paris İklim Anlaşması Meclis'te kabul edildi

Pankart astı! CHP'li Özcan'dan Erdoğan'a destek

Pankart astı! CHP'li Özcan'dan Erdoğan'a destek

Bugünden itibaren 'pastırma sıcakları' geliyor

Bugünden itibaren 'pastırma sıcakları' geliyor

Iraklı kayıp Sally’nin son görüntüleri ortaya çıktı

Iraklı kayıp Sally’nin son görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi Üniversitesindeki olaya sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi Üniversitesindeki olaya sert tepki

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Otobüs bileti alacaklar dikkat! Şart değiştirildi

Otobüs bileti alacaklar dikkat! Şart değiştirildi

Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a sert yanıt!

Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a sert yanıt!

Müdür yardımcısından iki kız çocuğuna taciz! "Tecrübeliyim"

Müdür yardımcısından iki kız çocuğuna taciz! "Tecrübeliyim"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.