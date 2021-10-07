HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Başak Demirtaş olur mu? FOX TV yayını sonrası gündem oldu

6-8 Ekim olaylarının yıl dönümünde Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın FOX TV tarafından ekrana çıkarılması gündem olmuştu. Bugün ise Ahmet Hakan'dan dikkat çeken bir iddia geldi. Hakan, HDP'nin cumhurbaşkanı adayının Başak Demirtaş olabileceği iddiasını tekrar gündeme getirdi.

5 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş'ın FOX TV’ye konuk olduğu program sonrası gazeteci Ahmet Hakan, dikkat çeken yazı kaleme aldı.

Hakan, eski CHP milletvekili ve T24 yazarı Aydın Ayaydın'ın 2023'ün Cumhurbaşkanı adayları konusunda yazdığı yazıyı işaret etti.

BAŞAK DEMİRTAŞ CUMHURBAŞKANI ADAYI OLUR MU?

Ayaydın'ın yazısında "HDP’nin muhtemel cumhurbaşkanı adayı Başak Demirtaş." ifadelerini kullandığını hatırlatan Hakan, yazının yayınlandığı tarihin 2 Ekim olduğunu ve Başak Demirtaş'ın 4 gün sonra yayına çıktığına dikkat çekti.

Hakan yazısının devamında "Neler oluyor yahu? Yoksa Aydın Ayaydın’ın kehaneti, doğru mu çıkacak?" diye yazdı.

