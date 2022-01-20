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HDP'nin kapatılması davasında yeni gelişme

20.01.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının esas hakkındaki görüşünü partiye gönderdi.

HDP'nin kapatılması davasında yeni gelişme

Anayasa Mahkemesi (AYM), Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle açılan davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının esas hakkındaki görüşünü partiye gönderdi.

30 GÜNLÜK SÜRE

Alınan bilgiye göre, Yüksek Mahkeme, 29 Kasım 2021'de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanarak AYM'ye gönderilen esas hakkındaki görüşü, savunmanın hazırlanması için HDP'ye gönderdi. Partiye, savunmasını hazırlamak için 30 günlük süre verildi.

Yüksek Mahkeme, HDP'nin, siyasi yasak istenen partililerin savunmalarının da Başsavcılığa gönderilmesi yönündeki talebini reddetti.

Ayrıca daha önceki görevleri nedeniyle AYM üyesi İrfan Fidan hakkındaki HDP'nin reddihakim talebi de reddedildi.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Bundan sonra, HDP esas hakkındaki savunmasını hazırlayacak.

Daha sonra belirlenecek bir tarihte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak. Bütün bu aşamalarda istenebilecek ek süre taleplerini de Anayasa Mahkemesi değerlendirecek.

Bu sürecin ardından, davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak Anayasa Mahkemesi raportörü, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve davalı HDP, ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek.

Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından AYM Başkanı Zühtü Arslan, toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

15 ÜYENİN 10'UNUN OY ÇOKLUĞUYLA KARAR VERİLEBİLECEK

HDP hakkındaki kapatma davasını, 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Anayasa'nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.

Siyasi parti kapatma davası sonucunda verilen karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili siyasi partiye tebliğ edilecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Anayasa Mahkemesinin, siyasi yasak istenen partililerin, beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olduğunu belirlemesi halinde bu kişiler, kesin kararın Resmi Gazete'de gerekçeli yayımlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve denetimcisi olamayacak.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, 7 Haziran 2021'de HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesine dava açmış, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu da 21 Haziran 2021'de iddianamenin kabulüne oy birliğiyle karar vermişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
HDP Halkların Demokratik Partisi
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