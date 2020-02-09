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HDP önünde ‘parmak sallama’ gerginliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2020 16:43 | Son Güncelleme

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileler ile partililer arasında gerginlik çıktı. Partililerin kendilerine parmak salladığını kaydeden aileler, ’Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir’ sloganı attı.

HDP önünde ‘parmak sallama’ gerginliği

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı illerden gelerek HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan 83 ailenin evlat nöbeti devam ediyor. Bugün eksi 7 derecede HDP il binası önünde bir araya gelen aileler, açıklama yaptıkları sırada bazı partililerin kendilerine parmak salladığını iddia ederek binaya girmeye çalıştı.

"TÜRK-KÜRT KARDEŞTİR, HDP KALLEŞTİR"

Güvenlik güçlerinin araya girmesi ile gerginlik sona ererken, babalar ‘Kahrolsun PKK’, anneler de ‘Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir’ sloganları attı. Güvenlik güçleri evlat nöbetindeki aileleri güçlükle sakinleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
HDP PKK HDP Diyarbakır İl Başkanlığı

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