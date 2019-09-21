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HDP önündeki oturma eyleminde 19'uncu gün (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2019 17:06 | Son Güncelleme

  KULP’TAKİ TERÖR SALDIRISI ŞEHİTLERİNİN AİLELERİNDEN DESTEK Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde 12 Eylül günü PKK’lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 7 işçinin aileleri, kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti.

KULP’TAKİ TERÖR SALDIRISI ŞEHİTLERİNİN AİLELERİNDEN DESTEK

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde 12 Eylül günü PKK’lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 7 işçinin aileleri, kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti. Eylem yapan ailelerin alkış ve "Kahrolsun PKK" sloganlarıyla karşıladığı şehit aileleri, desteklerini iletti. Kadınların birbirlerine sarılmaları sırasında duygusal anlar yaşanırken, bazılarının gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Kulp'taki saldırıda şehit olan Ahmet Ay’ın tekerlekli sandalyeyle gelen annesi Taat Ay’ı nöbet tutan anneler teselli etti.

'AHMET TEK EVLADIMIZDI'

Saldırıda oğlu Ahmet Ay ile 4 yakınını kaybeden Kutbettin Ay (60), "Kulp'taki terör saldırısında oğlum Ahmet'in yanı sıra 3 yeğenimi kaybettim. 4'ü de benim evladım oluyor. 90 yılında yine evimize baskın düzenlediler. 5 kişiyi katlettiler. Eşim de o saldırıda yaralandı. Hala o saldırının etkisi var. Ahmet tek evladımızdı. Şimdi eşimle bir başımıza kaldık. Biz burada çocukları için nöbet bekleyen annelere destek için geldik. Acılarını paylaşıyoruz" dedi.

BABAM VE AMCAM DA ŞEHİT OLMUŞTU

Saldırıda kuzeni Ömer Yıldız’ı kaybeden Yüksel Yatçın ise yıllar önce terör saldırısında babası ve amcasının şehit olduğunu belirterek, "Biz buradaki annelere ve babalara destek olmak amacıyla Kulp'tan geldik. Teröre lanet olsun" diye konuştu.

'ONLAR BİZİM CİĞERİMİZİ YAKTI'

Aynı saldırıda ağabeyi Abit Yıldız’ı kaybeden Münevver Yıldız ise, "Ağabeyim bize bakmak için ormana çalışmaya gitti ama bir daha geri gelmedi. Buraya aileleri desteklemek için geldik. Onlar bizim ciğerimizi yaktı. Allah da onların ciğerini yaksın" diye konuştu.

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