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HDP Pazarcık İlçe Başkanı'nın PKK'nın dağ kadrosunda olduğu ortaya çıktı

17.11.2020 13:16 | Son Güncelleme:
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HDP Pazarcık İlçe Başkanı'nın PKK'nın dağ kadrosunda olduğu ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanan HDP Pazarcık İlçe Başkanı Naci Kızıler'in PKK'nın dağ kadrosunda 'Hacı' kod adıyla silahlı faaliyette bulunduğu belirlendi. Sorgusunda kendisinin de yer aldığı fotoğraf gösterilen Kızıler, "Fotoğraftaki kişi ben değilim, bana benziyor" diyerek suçlamaları kabul etmedi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan HDP Pazarcık İlçe Başkanı Naci Kızıler ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Eylül ayında güvenlik güçlerince Güneydoğu'da terör örgütü PKK'ya ait sığınakta ele geçirilen örgütsel dokümanlar içerisinde teröristlere ait toplu fotoğraf bulundu. 21 kişinin ellerinde uzun namlulu silahlarla poz verdiği fotoğraf incelemeye alınarak, kimliklerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, fotoğrafta, elinde uzun namlulu silah bulunan kişilerden birinin HDP Pazarcık İlçe Başkanı Naci Kızıler olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmada, PKK'nın Avrupa yapılanması olan sözde Avrupa Kürdistanlılar Demokratik Kongresi (KCDK-E) çatısı altında sosyal alan yapılanması içerisinde örgüte finansman ve eleman temini sağladığı iddiasıyla haziran ayında tutuklanıp, bir süre sonra serbest kalan Kızıler'in 'Hacı' kod adıyla PKK'nın dağ kadrosunda yer aldığını ve 2 yıl Kobani olarak bilinen Suriye'nin Ayn El Arap bölgesinde terör örgütü PKK/YPG saflarında silahlı faaliyette bulunduğu tespit edildi.

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KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU: BANA BENZİYOR

Bunun üzerine ekipler cuma günü sabah saatlerinde HDP Pazarcık İlçe Başkanlığı ile Naci Kızıler'in Memişkahya Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Evinde yakalanarak gözaltına alınan Kızıler'e sorgusunda 21 kişilik fotoğraf gösterildi. Kızıler, "Fotoğraftaki kişi ben değilim, bana benziyor" diyerek suçlamaları kabul etmedi. Sorgusunun ardından Pazarcık Adliyesi'ne sevk edilen Naci Kızıler, terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı.

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Kaynak: DHA

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