HABER

HDP TBMM Grup Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.10.2018 15:00 | Son Güncelleme

Eş Genel Başkan Sezai Temelli: - "İttifak dedikleri pazarlıktır. Halktan kopuk pazarlıklarla varacağınız nokta işte budur. Pazarlıklarla bu halkın sorunlarına çözüm üretemezsiniz"

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "İttifak dedikleri pazarlıktır. Halktan kopuk pazarlıklarla varacağınız nokta işte budur. Pazarlıklarla bu halkın sorunlarına çözüm üretemezsiniz." dedi.

Temelli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, geçtiğimiz hafta çok sayıda temasta bulunduklarını belirterek, "Çok yakında kayyumları bu coğrafyadan süpürüp atacağız ama bununla da kalmayacak. Kalmayacağını fark edenler zaten birbirlerine düştüler." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı ile ilgili değerlendirmelerine değinen Temelli, "İttifak dedikleri pazarlıktır. Böyle söyledik. Halktan kopuk pazarlıklarla varacağınız nokta işte budur. Pazarlıklarla bu halkın sorunlarına çözüm üretemezsiniz. Bu halkın sorunlarına çözüm üretecekseniz, halkın içinde olacaksınız." diye konuştu.

Kayyum denilince akla gelen en önemli başlıklardan birisinin "yolsuzluk" olduğunu öne süren Temelli, gece gündüz denetlenen HDP'li belediyelerde tek kuruş yolsuzluk bulunamadığını, ancak atanan kayyumlardan dokuzunun yolsuzluk nedeniyle görevden alındığını iddia etti.

- Danıştayın "Öğrenci Andı" kararı

"Öğrenci Andı" tartışmasının Danıştayın kararı ile bir anda yeniden karşılarına geldiğini dile getiren Temelli, "Ant meselesi niye ortaya çıktı? Bu mesele de her zaman yapıldığı gibi milliyetçilik üzerinden siyaset yapma anlayışının bir tezahürüdür. Buna son vermeden bu ülkede toplumsal barışı inşa etmek mümkün değildir. Öğrenciler, sabah ant içmesin, süt içsin. Çünkü bu ülkede çocuk yoksulluğu var. Çocuklarımızın fiziksel ve mental gelişimi sorunludur." değerlendirmesinde bulundu.

Hükümetin mesaisini "yerel seçim pazarlıklarına" harcadığını öne süren Temelli, "Cumhur ittifakı birbiriyle pazarlığa tutuşmuş. Af konusu, emeklilikte yaşa takılanlar ve ant konusu... Bunlar üzerinden aslında yürüyen hikaye pazarlıktır. Bu kayıkçı kavgasıdır." diye konuştu.

Sezai Temelli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Belediyelerin özerklik meselesi Avrupa Yerel Yönetim Özerklik Şartı'nda çok net ortaya konulur. Yeterli midir? Tabii ki yeterli değildir. Bu yetersizliğe bile iktidarın şerh koyduğunu biliyoruz. Hangi konularda bu şerhler var? Özellikle de mali konularda var. Çünkü merkezi vesayet, yerellerin mali kaynaklarını sürekli olarak merkeze pompalıyor. Bunun sonucunda da Türkiye'nin birçok yerinde yolsuzluk, işsizlik var.

Demokrasi meselesi buradan geçiyor. Yerel demokrasi bu yüzden önemlidir. Yerel demokrasinin gelişmediği bir ülkede demokrasiyi var etme şansınız yoktur. İşte kayyum bu işin geldiği en kötü noktalardan birini bize gösteriyor."

- Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayına ilişkin yaptığı açıklamalara değinen Temelli, "Aradan üç hafta geçmiş, sanki olay yeri inceleme müdürü gibi çıkmış millete, Kaşıkçı vakasını anlatıyor." dedi. Temelli, "Kaşıkçı, neden Türkiye'de öldürüldü?" sorusunun yanıtının verilmesi gerektiğini savunarak, "Bu sorunun yanıtı, İdlib ve Fırat'ın doğusundadır. IŞİD ile yapılan işlerde saklıdır. O yüzden bu soruları size sormaya devam edeceğiz." görüşünü savundu.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a tecrit uygulandığını ileri süren ve bu kaldırılmadan ülkede barış konusunda adım atmanın mümkün olmadığını savunan Temelli, şu ifadeleri kullandı:

"Bunu, 2013-2015 yılları arasında hep birlikte yaşadık. Muhatabı ile ya bir masaya oturacaksınız ya da savaşa devam edeceksiniz. Bu iktidarın tercihi savaştır. Biz de onlara masa mesafesini öneriyoruz. Gelin muhatabı ile oturun. Biz demokratik siyasetin içinde olanlar buna geçmişte olduğu gibi katkı vermeye hazırız. Bu muhatabı yok sayarak, başka muhataplar arayarak çözüm üretemezsiniz."

Temelli, bu amaçla, partisinin grup başkanvekillerinin Demokrasinin, Eşitlik ve Adaletin, Özgürlüklerin Geliştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Meclise sunacaklarını belirterek, "İçeriği dopdoludur. Bu ülkeye, toplumsal barışı vadediyor. Hukuk devleti olmak, hukukun üstünlüğüne uygun bir eşit yurttaşlık temelinde yan yana gelmek, kuvvetler ayrılığının korunması ve evrensel hukuk değerlerinin var olması için bir an önce gerekli yasalarda uygun düzenlemeler yapılmalıdır." dedi.

Sezai Temelli, 2019 yılı bütçesinin yoksulluğu arttıracak bir anlayışla yapıldığını ileri sürdü. Yerel seçimlerin önemine işaret eden Temelli, Diyarbakır'da yerel seçimlere ilişkin çalıştay yaptıklarını ve Diyarbakır'da Kürt partileri ile bir araya geldiklerini söyledi.

Temelli, "İttifak zeminimizi en geniş çeperine ulaştırmaya devam ediyoruz. Sadece kayyum atanmış yerlerde belediyeleri geri almak gibi bir hedefimiz yok. Bunun ötesinde, Türkiye'nin her yerinde demokratik anlayışımızı iktidara taşıyacak adımlar da atacağız. İttifak anlayışımız bu anlamıyla bir güç birliği anlayışıdır." diye konuştu.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 'pedagojik formasyon' müjdesiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 'pedagojik formasyon' müjdesi
Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na 'andımız' tepkisi: CesaretsizlikFatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na 'andımız' tepkisi: Cesaretsizlik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Danıştay HDP kayyum Sezai Temelli

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öğrenci Andı' ve ittifak açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öğrenci Andı' ve ittifak açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

Devlet Bahçeli ittifakı bitirdi, sosyal medya resmen sallandı!

Devlet Bahçeli ittifakı bitirdi, sosyal medya resmen sallandı!

Derin Talu şaşkınlık yarattı! 'Bu nasıl 15 yaş!'

Derin Talu şaşkınlık yarattı! 'Bu nasıl 15 yaş!'

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

İlginizi Çekebilir

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

CHP'de yerel seçimlerde aday olacak isimler netleşmeye başladı! Muharrem İnce sürprizi

CHP'de yerel seçimlerde aday olacak isimler netleşmeye başladı! Muharrem İnce sürprizi

AK Parti'nin seçtiği HDP adayı için yeni seçim! Binali Yıldırım, 'ben de rahatsız oldum' dedi

AK Parti'nin seçtiği HDP adayı için yeni seçim! Binali Yıldırım, 'ben de rahatsız oldum' dedi

Canlı yayında duyurdu: Selahattin Demirtaş tahliye olabilir

Canlı yayında duyurdu: Selahattin Demirtaş tahliye olabilir

TBMM'de bir ilk: Dört siyasi parti aynı önergede buluştu!

TBMM'de bir ilk: Dört siyasi parti aynı önergede buluştu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 'pedagojik formasyon' müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 'pedagojik formasyon' müjdesi

Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na 'andımız' tepkisi: Cesaretsizlik

Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na 'andımız' tepkisi: Cesaretsizlik

Bahçeli ve Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Mehmet Aslan'dan olay yaratacak paylaşım!

Bahçeli ve Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Mehmet Aslan'dan olay yaratacak paylaşım!

Dünya televizyonları Erdoğan'ı canlı yayınladı

Dünya televizyonları Erdoğan'ı canlı yayınladı

Kılıçdaroğlu'ndan Cemal Kaşıkçı açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Cemal Kaşıkçı açıklaması

Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağlayarak dinledi

Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağlayarak dinledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.