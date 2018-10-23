HDP TBMM Grup Toplantısı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "İttifak dedikleri pazarlıktır. Halktan kopuk pazarlıklarla varacağınız nokta işte budur. Pazarlıklarla bu halkın sorunlarına çözüm üretemezsiniz." dedi. Temelli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, geçtiğimiz hafta çok sayıda temasta bulunduklarını belirterek, "Çok yakında kayyumları bu coğrafyadan süpürüp atacağız ama bununla da kalmayacak. Kalmayacağını fark edenler zaten birbirlerine düştüler." ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı ile ilgili değerlendirmelerine değinen Temelli, "İttifak dedikleri pazarlıktır. Böyle söyledik. Halktan kopuk pazarlıklarla varacağınız nokta işte budur. Pazarlıklarla bu halkın sorunlarına çözüm üretemezsiniz. Bu halkın sorunlarına çözüm üretecekseniz, halkın içinde olacaksınız." diye konuştu. Kayyum denilince akla gelen en önemli başlıklardan birisinin "yolsuzluk" olduğunu öne süren Temelli, gece gündüz denetlenen HDP'li belediyelerde tek kuruş yolsuzluk bulunamadığını, ancak atanan kayyumlardan dokuzunun yolsuzluk nedeniyle görevden alındığını iddia etti.

- Danıştayın "Öğrenci Andı" kararı "Öğrenci Andı" tartışmasının Danıştayın kararı ile bir anda yeniden karşılarına geldiğini dile getiren Temelli, "Ant meselesi niye ortaya çıktı? Bu mesele de her zaman yapıldığı gibi milliyetçilik üzerinden siyaset yapma anlayışının bir tezahürüdür. Buna son vermeden bu ülkede toplumsal barışı inşa etmek mümkün değildir. Öğrenciler, sabah ant içmesin, süt içsin. Çünkü bu ülkede çocuk yoksulluğu var. Çocuklarımızın fiziksel ve mental gelişimi sorunludur." değerlendirmesinde bulundu. Hükümetin mesaisini "yerel seçim pazarlıklarına" harcadığını öne süren Temelli, "Cumhur ittifakı birbiriyle pazarlığa tutuşmuş. Af konusu, emeklilikte yaşa takılanlar ve ant konusu... Bunlar üzerinden aslında yürüyen hikaye pazarlıktır. Bu kayıkçı kavgasıdır." diye konuştu. Sezai Temelli, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Belediyelerin özerklik meselesi Avrupa Yerel Yönetim Özerklik Şartı'nda çok net ortaya konulur. Yeterli midir? Tabii ki yeterli değildir. Bu yetersizliğe bile iktidarın şerh koyduğunu biliyoruz. Hangi konularda bu şerhler var? Özellikle de mali konularda var. Çünkü merkezi vesayet, yerellerin mali kaynaklarını sürekli olarak merkeze pompalıyor. Bunun sonucunda da Türkiye'nin birçok yerinde yolsuzluk, işsizlik var.

Demokrasi meselesi buradan geçiyor. Yerel demokrasi bu yüzden önemlidir. Yerel demokrasinin gelişmediği bir ülkede demokrasiyi var etme şansınız yoktur. İşte kayyum bu işin geldiği en kötü noktalardan birini bize gösteriyor." - Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayına ilişkin yaptığı açıklamalara değinen Temelli, "Aradan üç hafta geçmiş, sanki olay yeri inceleme müdürü gibi çıkmış millete, Kaşıkçı vakasını anlatıyor." dedi. Temelli, "Kaşıkçı, neden Türkiye'de öldürüldü?" sorusunun yanıtının verilmesi gerektiğini savunarak, "Bu sorunun yanıtı, İdlib ve Fırat'ın doğusundadır. IŞİD ile yapılan işlerde saklıdır. O yüzden bu soruları size sormaya devam edeceğiz." görüşünü savundu. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a tecrit uygulandığını ileri süren ve bu kaldırılmadan ülkede barış konusunda adım atmanın mümkün olmadığını savunan Temelli, şu ifadeleri kullandı: "Bunu, 2013-2015 yılları arasında hep birlikte yaşadık. Muhatabı ile ya bir masaya oturacaksınız ya da savaşa devam edeceksiniz. Bu iktidarın tercihi savaştır. Biz de onlara masa mesafesini öneriyoruz. Gelin muhatabı ile oturun. Biz demokratik siyasetin içinde olanlar buna geçmişte olduğu gibi katkı vermeye hazırız. Bu muhatabı yok sayarak, başka muhataplar arayarak çözüm üretemezsiniz."