HDP TBMM Grup Toplantısı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Emeklilik bekleyen milyonlar yaşa değil AKP-MHP engeline takıldılar. Size emeklilik hakkını çok görenleri sizde siyaseten emekli edin." dedi. Buldan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıl dönümü olduğunu anımsatarak, "Adına Cumhuriyet denilen ama içinde halkın, demokrasinin, özgürlüklerin, adaletin olmadığı, tekçi sistemin kuruluş yıl dönümüydü. Keşke ortada kutlanabilecek, herkesin kendini içinde görebileceği demokratik bir Cumhuriyet olsaydı." ifadesini kullandı. Aradan geçen 95 yılda, temel sorunlar ve krizlerin yerinde durmaya devam ettiğini belirten Buldan, "Bu Cumhuriyet arızalıdır. Her yerinden, her yanından sorun fışkırıyor. Hala 1930'larla yazılmış ırkçı bir andı tartışıyor olmaları manidardır." görüşünü savundu. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a tecrit uygulandığını ve bunun "Cumhuriyetin demokratikleşememesi için devletin sürdürdüğü direnişin bir sonucu" olduğunu öne süren Buldan, "Bu politikayı uygulayanlar, Cumhuriyeti herkesin baskı altına alındığı bir tecrit Cumhuriyetine dönüştürme çabasındadırlar." görüşünü savundu.

Belediyelere atanan kayyumlar ile milyonların iradesi üzerine ipotek konulduğunu ileri süren Buldan, "Halkımıza karşı düşmanca yaklaşan, irademizi gasp eden, varlığımızı inkar eden bu kayyumlara ve onları oraya gönderen AKP iktidarına sandıkta öyle bir Kürt sillesini vuracağız ki felekleri şaşacak." diye konuştu. HDP'ye yönelik operasyonların sürdüğünü ve çok sayıda partilinin gözaltına alındığını dile getiren Buldan, AK Parti'nin seçimlerde kaybedeceğini anladığından dolayı bu operasyonları yaptığını iddia etti. Cumhur İttifakı'nın, 7 Haziran gecesinde HDP ve demokratik muhalefete karşı kurulduğunu öne süren Buldan, şöyle devam etti: "Bu, Cumhuriyetin demokratikleşmesini boğma ittifakıdır. Bu ittifak, rant ve koltuk ittifakıdır. Kürt ve demokrasi karşıtlığına dayanan bir ittifaktır. 'Devletin bekası" dedikleri şey aslında koltuklarının, saraylarının bekasıdır. Bunların, millet ve ülke diye herhangi bir dertleri olmadığını da biliyoruz. Hep söylediğimiz gibi, Kürde karşı kurtturlar. İttifakları da kurt ittifakıdır.

Kimse bunların arasında bir tartışma olduğuna aldanmasın. Yerel seçimler ve ırkçılık andı konularında aralarında sorun varmış gibi gözükse de aslında ittifaklarının devam ettiğini buradan bir kez daha belirtmek isteriz. Erdoğan, anda karşıymış gibi görünüyor ama 'tek millet' diyen, tüm kimlikleri Türkleştirmeye ve tekleştirmeye çalışan yine kendisidir. Aralarındaki sürtüşmenin nedeni koltuk, rant ve pay kapma yarışıdır." - Emeklilikte yaşa takılanlar Mecliste, AK Parti ve MHP'nin emeklilikte yaşa takılanların durumunu araştıracak komisyonu kurdurtmadığını belirten Buldan, "Emeklilik bekleyen milyonlar yaşa değil, AKP-MHP engeline takıldılar. Size emeklilik hakkını çok görenleri sizde siyaseten emekli edin, işlerine son verin ve seçimlerde iradenizle bunu ortaya koyun." ifadesini kullandı. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını hatırlatan Buldan, "Bu ülkede kayıpların kemikleri dahi bulunamazken, Erdoğan günlerdir çıkmış gazeteci Kaşıkçı olayı üzerinden dünyaya itibar pazarlamaya çalışmaktadır. Cinayeti aydınlatmaktan söz ediyor peki ya öldürülen gazetecilerle ilgili neden söyleyecek bir söz ve ortaya koyacak bir politika uygulamadığını sormak istiyoruz. Kaşıkçı'yı aydınlattığını söyleyen Erdoğan'a da buradan bir kez daha çağrı yapıyoruz; Cesaretin varsa faili meçhul cinayetleri açığa çıkarır ve failleri bir an önce yargılarsınız." diye konuştu.