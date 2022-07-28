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CHP'li Özel'den 'olağanüstü toplantı' açıklaması: 'Tüm akış değişir'

28.07.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık çalışanlarına şiddet haberlerinin sıklaşması üzerine CHP geçtiğimiz günlerde harekete geçerek TBMM'nin olağanüstü toplanması talebinde bulunmuştu. CHP'nin imza toplayarak bulunduğu talebin ardından TBMM Genel Başkanı Mustafa Şentop, 1 Ağustos'ta Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı. AK Parti ve HDP toplantıya katılmayacağını bildirmişti. Özel'den toplantıya ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

CHP'li Özel'den 'olağanüstü toplantı' açıklaması: 'Tüm akış değişir'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, pazartesi günü TBMM'de gerçekleştirilecek toplantıyla ilgili konuşurken CHP'nin çağrısına olumlu yanıt veren partilere teşekkür edip "15-20 milletvekilinin daha toplantıya katılması, akışı tamamen değiştirebilir" ifadelerini kullandı. Özel, ayrıca HDP'nin toplantıya katılmayacağını bildirmesine ve HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın konuyla ilgili açıklamasına da HDP'nin 27'nci yasama döneminde 20 genel görüşme talebinde bulunduğunu anımsatarak, "Bunun etkisiz bir şey olduğunu düşünüyorsanız, niye 20 tane kendiniz veriyorsunuz?" diye konuştu.

"AKIŞI TAMAMEN DEĞİŞTİREBİLİR"

CHP'li Özgür Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Sağlıkta şiddet vakalarının ele alınması için olağanüstü toplantı çağrısına olumlu yanıt veren partilere teşekkür eden Özel, toplantı yeter sayısı olan 200'ü bulacaklarını ümit ettiklerini söyledi. Özel, "Çağrımıza şu ana kadar İYİ Parti, TİP, Memleket Partisi'nin olumlu cevap vermesi bizi memnun etmiştir. Bundan sonra da az bir rakamın kalacağı anlaşılıyor. 15-20 milletvekilinin daha toplantıya katılması, akışı tamamen değiştirebilir" ifadelerini kullandı.

"20 ADET GENEL GÖRÜŞME TALEP ETMİŞLER"

Çok özel mazereti olanların dışında CHP'li milletvekillerinin toplantıya tam kadro katılacağını aktaran Özel, tüm milletvekillerini ve grupları toplantıya beklediklerini söyledi.

Özel, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın, 'Genel görüşmeyle, 3-5 dakika konuşmayla, sağlıkta şiddet çözülmez' ifadesine ise şöyle yanıt verdi:

"27'nci yasama döneminde, 20 adet genel görüşme talep etmişler, bugüne kadar. Bunun etkisiz bir şey olduğunu düşünüyorsanız, niye 20 tane kendiniz veriyorsunuz? Madem ki veriyorsunuz, bizim talep ettiğimiz genel görüşmeyi değersizleştirmeyin. Ayrıca, dikkatli okunursa CHP sadece genel görüşme istemiyor. Biz ümidimizi kesmiyoruz. Pazartesiye kadar zamanımız var."

(DHA)

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Özgür Özel CHP hdp

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