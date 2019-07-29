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HDP'li belediyeye iş için başvuran kadının taciz edildiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 14:44 | Son Güncelleme

Mardin Büyükşehir Belediyesine iş için başvuran 30 yaşındaki G.K, kendisini sözlü taciz ettiği gerekçesiyle MARSU Genel Müdür Yardımcısı A.D. hakkında şikayetçi oldu - G.K: - "Kızımın önünde kadınlık gururumu zedeledi. Bunların cezasını çekmesini istiyorum. Sadece o değil, numaramı verenden de şikayetçiyim"

MARDİN (AA) - HDP'li Mardin Büyükşehir Belediyesine iş için başvuran bir kadın, MARSU Genel Müdür Yardımcısı A.D. tarafından sözlü taciz edildiğini iddia ederek, suç duyurusunda bulundu.

İddiaya göre, 7 ay önce Mardin Büyükşehir Belediyesinde İŞKUR üzerinden işe alınan ve 20 gün önce görev süresi dolan bir çocuk annesi G.K. (30), tekrar işe girebilmek için belediyeye bağlı personel alımından sorumlu Kent AŞ'ye başvurdu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi MARSU Genel Müdür Yardımcısı A.D, G.K'yi arayarak sahibi olduğu otelde görüşmek istediğini belirtti.

G.K. ise A.D'ye belediyede görüşmek istediğini söyledi. A.D, görüşmeye 14 yaşındaki kızı ile giden G.K'ye kendisini otelde işe almak istediğini, işinin ise "kendisine sabah kahvaltı tabağı hazırlamak" olduğunu ifade etti.

Bunun üzerine belediyeden ayrılan G.K, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına sözlü taciz edildiği gerekçesiyle verdiği ve yaşananları tüm ayrıntısıyla anlattığı dilekçede, A.D. ile bu kişiye telefon numarasını verdiğinden şüphelendiği Kent AŞ Müdür Yardımcısı M.Ç'den de şikayetçi oldu.

- "Kızımın önünde kadınlık gururumu zedeledi"

G.K, yaşadıklarına ilişkin yaptığı açıklamada, iş bulmak için gittiği belediyede yaşadığı olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

"Kızımın önünde kadınlık gururumu zedeledi. 14 yaşındaki kızımın yanında bana bunları söyledi ve kızım bütün bunlara şahit oldu." diyen G.K, bu nedenle şikayetçi olduğunu aktardı.

G.K, "Bana, ilk gördüğünde bunları dediyse ikinci görüşmede neler söyleyecekti tahmin edemiyorum. Kendisini telefonumdan engelledim. Ceza alması için mücadele edeceğim. Bunların cezasını çekmesini istiyorum. Sadece o değil, numaramı verenden de şikayetçiyim. Benim ve kızımın psikolojisini bozdu. Başka kadınlar da var ama susuyorlar. Burası küçük bir yer. Ailelerinden korkuyorlardır, çoğu bunu yaşıyor." diye konuştu.

A.D. ise hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu öne sürdü.

Öte yandan A.D'nin öğretmenlik yaptığı, muvafakatname ile seçimden sonra öğretmenlikten ayrılıp Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk tarafından MARSU Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildiği, öğretmenlik yaptığı dönemde ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından disiplinsizlik nedeniyle hakkında başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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HDP mardin taciz

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