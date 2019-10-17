Hekimlerden uyarı: 40 yaş öncesi menopoz normal değil

Dünya Sağlık Örgütü’nün rakamlarına göre, önümüzdeki 10 yıl içinde, 2030 yılına kadar 50 yaş ve üzerindeki kadınların sayısı 1,2 milyarı bulacak ve bu kadınların neredeyse tamamı hayatının geri kalanını menopoz ile birlikte yaşayacak. Menopozun, kadın hayatının bir dönemi olduğunu belirten Altınbaş Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı. Dr. Öğr. Üyesi Suat Süphan Erşahin, menopoz hakkında önemli bilgiler verdi.

Kadınlarda genellikle son görülen adetin üzerinden 6 ay veya daha fazla geçtiyse ve adet kesilmesine yol açan başka bir neden yoksa menopozun başlamış kabul edildiğini belirten Dr. Erşahin, “Menopoz, yumurtalıklarda bulunan yumurta sayısının azalması ve bunun sonucu azalan östrojen seviyesine bağlı olarak adetlerin kesilmesi, ateş basması, uykusuzluk gibi belirtilerle izlenen bir dönemdir. Dünyada ortalama menopoz yaşı 45-55 arasında. Ülkemizde ise en sık 48-49 yaş aralığındaki kadınlarda başlıyor” dedi.

40 YAŞ ÖNCESİ MENOPOZ ARAŞTIRILMALI

40 yaşından önce menopoza girilirse bu duruma erken menopoz adı verildiğini ve nedenlerinin patolojik açıdan araştırılması gerektiğini belirten Dr. Erşahin, şu bilgileri paylaştı: