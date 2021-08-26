Helikopter yüksek gerilim hattına takıldı zannedildi, vatandaşlar paniğe kapıldı

Türkiye Elektrik İletim AŞ’ye (TEİAŞ), bağlı bir helikopter kırsal Mehmetçik Mahallesi’nde bulunan yüksek gerilim hatlarındaki izolatörlerin temizliği için havalandı. Yüksek gerilim hatlarında zamanla kirlilik ve çevre koşullarına bağlı iletim performansı azalan izolatörler, helikopterden sıkılan saflaştırılmış suyla temizlendi.

112'Yİ ARADILAR

Yüksek gerilim hattının üzerinde havada sabit duran helikopteri gören vatandaşlar, tellere takıldığını zannederek 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, bilgi verdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından bakım yapıldığı bilgisi verilen vatandaşlar, rahat bir nefes aldı. Helikopterle temizlik çalışmaları, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

Kaynak: DHA

