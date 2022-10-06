'Annelerini getirip megafonlarla çağrı yaptırıyoruz' diyerek duyurdu! Bakan Soylu'dan terörle mücadeleye ilişkin çok çarpıcı açıklamalar: "Helikopterlerle aşağı atıyoruz"

Son dakika haberi: Bakan Soylu'nun terör örgütüne katılanların terörden uzaklaşması için başvurulan yöntemlere ilişkin açıklamaları dikkat çekti. TRT 1'de "Alişan ile Hayata Gülümse" programına katılan Bakan Soylu, Türkiye'de terörist sayısının 120'nin altına olduğuna dikkat çekti. Doğu ve Güney Doğu coğrafyalarına değinen Soylu, "Biz onların isimlerine yönelik yukarıdan aşağıya helikopterlerle bildiriler atıyoruz, annelerinin, babalarının çağrılarını atıyoruz. Teslim olun diyoruz, teslim olanların mektuplarını onlara atıyoruz. Bazen annelerini getiriyoruz, oralarda megafonlarla seslendiriyoruz" şeklinde konuştu. Soylu ayrıca uyuşturucuyla mücadeleye değinirken "Bizim bir tahminimiz var" daha diyerek Rusya-Ukrayna savaşına dikkat çekti.

"UYUŞTURUCUYU ARTIK 3 VİLAYETTE YAKALIYORUZ"

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

15 Temmuz 2016 olduğunda Türkiye'de hapishanelerde uyuşturucu alıp satan kişi sayısı 35 bin civarındaydı. Şu anda 115 binin üzerinde.

15 Temmuz'dan sonra Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bir konsept var, o konseptten sonra biz uyuşturucuyu artık 3 vilayette yakalıyoruz: Hakkari, Van, Ağrı.

Bizim bir tahminimiz daha var. Ukrayna-Rusya savaşındaki karmaşıklık yerini biraz daha stabilizasyona alırsa savaş sonrası orada da uyuşturucu bir rotası, hareketlenmesi söz konusu olacak.



Bakan Soylu, Banu hanım, oğlu Ahmet ve Alişan, 'Narko Tır'a binerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Geçen yıl Türkiye'de uyuşturucuya başlama 20.2'ydi, bu yıl 21.2 oldu. Türkiye'de uyuşturucu kullananların yüzde 48'i evde kullanıyor, yüzde 28'i metruk binalarda kullanıyor. Yüzde 3'ü, 3 buçuğu parklarda kullanıyor.

Banu hanım büyük mücadele ortaya koydu. Uyuşturucu kullananların anneleri, aileleri bu meselenin en yakıcı çıplaklığıyla, acı taraflarıyla karşı karşıyalar. Bazen toplumdan tecrit ediliyorlar. Banu hanım, arkadaşları, anneler büyük mücadele veriyor.

Programa katılan Banu hanım Bakan Soylu'ya teşekkür ederken, Banu hanımın oğlu Ahmet ise şunları söyledi:

3 sene oldu, 3 senedir içmiyorum. Yüzümü göstermek istemedim. Annem dedi ki "Oğlum biz bunu insanlık namına yapıyoruz, belki senin konuşmandan 1 kişi kurtulacak." Annem 'insanlık namına' deyince ben de tamam dedim.

Bakan Soylu'nun açıklamaların devamı şu şekilde:

Bu yıl sadece 90 milyon kök kenevir PKK'nın yakaladık.

TERÖRLE MÜCADELE: "BU YIL AKTARIM OLMAYAN YEGANE HAT HATAY HATTI"

Türkiye'nin içerisinde 120'nin altında terörist kaldı. Bu yıl dışarıdan gelen 52-53 terörist kaldı. Terör örgütünün hem İran hem Irak tarafından aktarımları var. Bu yıl aktarım olmayan yegane hatlardan biri Hatay hattıdır. Nereden gelmiş, paramotorla gelmiş.

Türkiye'de bir yılda 5 bin 558 kişi terör örgütüne katıldı. Bu rakam düştü, düştü, 50'li rakamlara katıldı. Bu yıl sadece 39 kişi. Biz bir kişi bile olsun istemiyoruz.

"YUKARIDAN AŞAĞIYA HELİKOPTERLERLE BİLDİRİLER ATIYORUZ"