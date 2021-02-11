Hem bebeğinize hem size: Pratik ve ekonomik ıslak mendil yapılışı!

Hazır alıp kullanmaya alıştığımız hijyen ürünlerinin çoğunu evde yapmak mümkün. Bunlardan biri de ıslak mendil. İlk bakışta evde hazırlaması zor gibi görünse de işin aslı öyle değil. Pratik bilgiler ve doğru malzemelerle evde ıslak mendil yapmak çok kolay!

BU BEBEĞİNİZE

Bebeklerin hassas cildine özel olarak üretilen malzemelerle organik ıslak mendiller yapabilirsiniz.

Malzemeler

1 rulo havlu peçete

2 bardak su

2 yemek kaşığı bebek şampuanı veya sıvı bebek sabunu

1 yemek kaşığı bebek yağı

Islak mendilleri koymak için 2 adet plastik ya da cam kap

Yapılışı

Ekmek bıçağı gibi tırtıklı bir bıçak yardımıyla havlu peçete rulosunu ikiye kesin.

Suyu kaynatın ve bir kenara alarak soğumasını bekleyin.

Ilıklaşan suya, sabun ve bebek yağını ekleyerek karıştırın.

Kestiğiniz yarım rulolardan birini kabın içine alın.

Karışımı yavaşça rulonun üzerine dökün.

Havlu peçetenin tamamen ıslandığından emin olduktan sonra ortasındaki karton ruloyu çıkarın. Merak etmeyin. Rulo ıslak olduğu için kolaylıkla çıkarabilirsiniz.

Aynı işlemi diğer yarı için de uygulayın. Kapları güzelce kapattığınızdan emin olun. Islak mendiliniz hazır!

BU DA SİZE! İKİ FARKLI TARİF BİRDEN

Yapacağınız ıslak mendilleri kendiniz kullanacaksanız karışıma hoş kokulu yağlar ekleyebilirsiniz. Tabii bu aşamada kullanacağınız yağların teninizde alerji yapmadığından emin olmalısınız.

Malzemeler

1 rulo havlu peçete

2 bardak su

1 yemek kaşığı taze aloe vera jeli

1 çay kaşığı zeytinyağı

10 damla limon özü

1 yemek kaşığı sıvı sabun

1 yemek kaşığı fındık yağı, lavanta yağı gibi kokusunu sevdiğiniz doğal bir yağ

2 adet plastik ya da cam kap

Yapılışı

Havlu peçeteyi tırtıklı bir bıçakla ikiye bölün.

Ilık suya diğer bütün malzemeleri katarak karıştırın.

Kabın içine yerleştirdiğiniz rulolara karışımı dökün.

Rulonun ortasındaki karton kısmı çıkarıp kapakları sıkıca kapatın.

DEFNE KOKULU ISLAK MENDİLİ TARİFİ

Malzemeler

1 Rulo kağıt havlu

Temiz bir sürahi

1 Fincan gül suyu

2-3 damla defne yaprağı yağı

1 tatlı kaşığı boraks

Yapılışı

Temiz bir sürahiye bir fincan gül suyunu koyuyoruz. Üstüne 1 tatlı kaşığı boraksı ilave ediyor ve karıştırıyoruz.

Ardından 2-3 damla defne yaprağı yağı ile mis gibi kokmasını sağlıyoruz. Tüm karışımı güzelce karıştırıyoruz.

1 Rulo kağıt havluyu bir bıçak yardımıyla, yatay olarak ortadan ikiye kesiyoruz. Temiz bir kaba alıyoruz. Hazırlamış olduğumuz solüsyonu dıştan içe olmak üzere yavaş yavaş döküyoruz. Gerekli ıslaklıktan emin olduktan sonra rulonun ortasındaki kalın kartonu çıkartıyoruz.

Islak mendil yapımı işte bu kadar basit! Defne kokulu ıslak mendilinizi de hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

BİRKAÇ İPUCU

Hindistan cevizi yağı ekleyerek makyaj temizleme mendilleri yapabilirsiniz. Peçete yerine pamuk kullanabilirsiniz.

Cildinizi temizleyecek ıslak mendiller elde etmek için karışıma 1 yemek kaşığı yüz temizleme jeli ilave edebilirsiniz.

Yalnızca sıcak su ve bir ölçü yüzey temizleyiciyi karıştırarak ev temizliğinde kullanabileceğiniz ıslak mendiller elde edebilirsiniz.



