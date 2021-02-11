KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Hem bebeğinize hem size: Pratik ve ekonomik ıslak mendil yapılışı!

Hem bebeğinize hem size: Pratik ve ekonomik ıslak mendil yapılışı!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 11.02.2021 09:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Islak mendilin yaşamımızı kolaylaştırdığına hiç şüphe yok. Ancak bazı uzmanlar içerisindeki kimyasallar nedeniyle kullanımını doğru bulmuyor. Özellikle bebeklerde kullanımı ile ilgili soru işaretleri bulunuyor. Hatta bu nedenle bazı markalar, bebekler için içeriklerinde değişime bile gitti. Peki, bu ıslak mendilleri evde hazırlamak mümkün mü, görelim.

Hazır alıp kullanmaya alıştığımız hijyen ürünlerinin çoğunu evde yapmak mümkün. Bunlardan biri de ıslak mendil. İlk bakışta evde hazırlaması zor gibi görünse de işin aslı öyle değil. Pratik bilgiler ve doğru malzemelerle evde ıslak mendil yapmak çok kolay!

BU BEBEĞİNİZE

Bebeklerin hassas cildine özel olarak üretilen malzemelerle organik ıslak mendiller yapabilirsiniz.

Malzemeler

  • 1 rulo havlu peçete
  • 2 bardak su
  • 2 yemek kaşığı bebek şampuanı veya sıvı bebek sabunu
  • 1 yemek kaşığı bebek yağı
  • Islak mendilleri koymak için 2 adet plastik ya da cam kap

Yapılışı

  • Ekmek bıçağı gibi tırtıklı bir bıçak yardımıyla havlu peçete rulosunu ikiye kesin.
  • Suyu kaynatın ve bir kenara alarak soğumasını bekleyin.
  • Ilıklaşan suya, sabun ve bebek yağını ekleyerek karıştırın.
  • Kestiğiniz yarım rulolardan birini kabın içine alın.
  • Karışımı yavaşça rulonun üzerine dökün.
  • Havlu peçetenin tamamen ıslandığından emin olduktan sonra ortasındaki karton ruloyu çıkarın. Merak etmeyin. Rulo ıslak olduğu için kolaylıkla çıkarabilirsiniz.
  • Aynı işlemi diğer yarı için de uygulayın. Kapları güzelce kapattığınızdan emin olun. Islak mendiliniz hazır!

Screenshot_9

BU DA SİZE! İKİ FARKLI TARİF BİRDEN

Yapacağınız ıslak mendilleri kendiniz kullanacaksanız karışıma hoş kokulu yağlar ekleyebilirsiniz. Tabii bu aşamada kullanacağınız yağların teninizde alerji yapmadığından emin olmalısınız.

Malzemeler

  • 1 rulo havlu peçete
  • 2 bardak su
  • 1 yemek kaşığı taze aloe vera jeli
  • 1 çay kaşığı zeytinyağı
  • 10 damla limon özü
  • 1 yemek kaşığı sıvı sabun
  • 1 yemek kaşığı fındık yağı, lavanta yağı gibi kokusunu sevdiğiniz doğal bir yağ
  • 2 adet plastik ya da cam kap

Yapılışı

  • Havlu peçeteyi tırtıklı bir bıçakla ikiye bölün.
  • Ilık suya diğer bütün malzemeleri katarak karıştırın.
  • Kabın içine yerleştirdiğiniz rulolara karışımı dökün.
  • Rulonun ortasındaki karton kısmı çıkarıp kapakları sıkıca kapatın.

Screenshot_7

DEFNE KOKULU ISLAK MENDİLİ TARİFİ

Malzemeler

  • 1 Rulo kağıt havlu
  • Temiz bir sürahi
  • 1 Fincan gül suyu
  • 2-3 damla defne yaprağı yağı
  • 1 tatlı kaşığı boraks

Yapılışı

  • Temiz bir sürahiye bir fincan gül suyunu koyuyoruz. Üstüne 1 tatlı kaşığı boraksı ilave ediyor ve karıştırıyoruz.
  • Ardından 2-3 damla defne yaprağı yağı ile mis gibi kokmasını sağlıyoruz. Tüm karışımı güzelce karıştırıyoruz.
  • 1 Rulo kağıt havluyu bir bıçak yardımıyla, yatay olarak ortadan ikiye kesiyoruz. Temiz bir kaba alıyoruz. Hazırlamış olduğumuz solüsyonu dıştan içe olmak üzere yavaş yavaş döküyoruz. Gerekli ıslaklıktan emin olduktan sonra rulonun ortasındaki kalın kartonu çıkartıyoruz.
  • Islak mendil yapımı işte bu kadar basit! Defne kokulu ıslak mendilinizi de hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

BİRKAÇ İPUCU

  • Hindistan cevizi yağı ekleyerek makyaj temizleme mendilleri yapabilirsiniz. Peçete yerine pamuk kullanabilirsiniz.
  • Cildinizi temizleyecek ıslak mendiller elde etmek için karışıma 1 yemek kaşığı yüz temizleme jeli ilave edebilirsiniz.
  • Yalnızca sıcak su ve bir ölçü yüzey temizleyiciyi karıştırarak ev temizliğinde kullanabileceğiniz ıslak mendiller elde edebilirsiniz.
Kimyasal yok! Sadece 4 malzemeyle lavabo açma yöntemiKimyasal yok! Sadece 4 malzemeyle lavabo açma yöntemi
Kokusu tüm evi mis gibi saracak! Ev yapımı lavanta kesesi bakın nasıl yapılıyorKokusu tüm evi mis gibi saracak! Ev yapımı lavanta kesesi bakın nasıl yapılıyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıfır kilometre olarak aldığı lüks aracının kapısı farklı çıktı Sıfır kilometre olarak aldığı lüks aracının kapısı farklı çıktı
Hemen mağazaya koşmayın! Biraz çimento, biraz su ile...Hemen mağazaya koşmayın! Biraz çimento, biraz su ile...
Odaya sinmiş sigara kokusu nasıl giderilir?Odaya sinmiş sigara kokusu nasıl giderilir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Küvet sahnesiyle olay olmuştu! RTÜK'ten ceza geldi!

Küvet sahnesiyle olay olmuştu! RTÜK'ten ceza geldi!

Erkekte aradığı özellikleri saydı!

Erkekte aradığı özellikleri saydı!

Ağda yok, cımbız yok! Haftalar sonra kaşları kalınlaştıran ve dolgunlaştıran formül...

Ağda yok, cımbız yok! Haftalar sonra kaşları kalınlaştıran ve dolgunlaştıran formül...

Uzun yıllar mutlu olan ünlü çiftlerin burçları!

Uzun yıllar mutlu olan ünlü çiftlerin burçları!

Kova burçları için hediye önerileri!

Kova burçları için hediye önerileri!

Bugün burçları neler bekliyor?

Bugün burçları neler bekliyor?

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cildi sıkılaştırmakla kalmıyor... İnce çizgileri de, sarkmaları da yok ediyor!

Cildi sıkılaştırmakla kalmıyor... İnce çizgileri de, sarkmaları da yok ediyor!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cilt lekelerini silgi gibi siliyor!

Cilt lekelerini silgi gibi siliyor!

Orgazm sorunu bu yöntemle gideriliyor! 2 saat boyunca...

Orgazm sorunu bu yöntemle gideriliyor! 2 saat boyunca...

Yüzünüzden çıkana inanamayacaksınız!

Yüzünüzden çıkana inanamayacaksınız!

Diğer Haberler

Üzerinizden büyük bir yük kalkacak! Evdeki dağınıklığı yok edecek hiç duymadığınız yöntemler

Üzerinizden büyük bir yük kalkacak! Evdeki dağınıklığı yok edecek hiç duymadığınız yöntemler

Gözünüz arkada kalmayacak... 3 farklı yöntemle çiçek sulamanın püf noktaları

Gözünüz arkada kalmayacak... 3 farklı yöntemle çiçek sulamanın püf noktaları

Hemen mağazaya koşmayın... Cebinizi yormadan saksı yapmak bakın ne kadar kolay!

Hemen mağazaya koşmayın! Biraz çimento, biraz su ile...

Aklımıza gelmezdi! Sebze kurutucu içinde sütyen yıkamanın kolay yolu

Bu yöntem aklımızın ucundan geçmezdi!

Bütün vücudu gerginlikten uzaklaştıran İsveç masajı: Titreşim ve sıvazlama hareketleriyle cildi uyararak...

45 dakika sürüyor! Titreşim hareketleriyle cildi uyararak...

Bu yöntemleri uygularsanız böcekler bitkilerinize zarar veremeyecek! Nane ve acı biber...

Bu yöntemleri uygularsanız böcekler bitkilerinize zarar veremeyecek! Nane ve acı biber...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.