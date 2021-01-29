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  4. Kimyasal yok! Sadece 4 malzemeyle lavabo açma yöntemi

Kimyasal yok! Sadece 4 malzemeyle lavabo açma yöntemi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 29.01.2021 13:53 | Son Güncelleme:
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Levye içinde biriken atıklar, su ile birlikte lavabonuzun boru ve kanallarını tıkayabilir. Lavabo tıkanıklığı artık başınıza dert olmayacak. Lavabonuzun tıkanıklığını açmak için sihirli bir değneğe sahip olmanıza gerek yok. Sadece birkaç adımda lavabonuzu açmak mümkün! Evdeki birkaç malzeme ile hazırlayabileceğiniz doğal bir karışım sayesinde kısa sürede lavabolarınızı eski haline döndürebilirsiniz. İşte evde lavabo açma yöntemi.

Mutfağa girdiğinizde garip bir koku duyuyorsanız, su yavaş yavaş boşalıyorsa ve boşalırken tuhaf sesler geliyorsa geçmiş olsun, lavabonuz tıkanmış! Yağ, kir, organik atıklar, yemek artıkları sebebiyle lavabo giderleri hızla tıkanıyor. Artık lavabonuz tıkandığında mutfaktaki işleriniz aksayacak diye üzülmeyin! Sirke, karbonat, tuz ve sıcak su ile kolayca giderlerinizi açabilirsiniz.

KARBONAT VE TUZ KARIŞIMI!

Karbonat ve tuzu karıştırıp lavaboya dökün. Üzerine sirke dökün köpürmeye başlasın. Ardından sıcak su dökün ve iyice açılmasını bekleyin.

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KİMYASAL ÜRÜNLER TESİSATA ZARAR VERİYOR

Tıkalı lavaboları açmak için pek çok farklı yönteme başvurabilirsiniz. Örneğin, pompa kullanmak genellikle insanın aklına gelen ilk şeydir. Ancak yüksek vakumlu pompalarla lavaboyu açtığınızda bu genellikle geçici bir çözüm olur. Lavabo açıcı olarak satılan kimyasal ürünler ise içerikleri yüzünden tesisata zarar verdiği için çok fazla tavsiye edilmiyor. Çünkü o ürünleri sık kullanmak tesisatta kalıcı hasarlar meydana getirebiliyor.

Her şeyde olduğu gibi lavabo açmak için de yine en güzeli doğal yöntemlerden yararlanmak. Elimizde mucize yaratan sirke gibi her imdadımıza yetişen çok amaçlı ürünler varken başka bir şeye ihtiyacımız yok…

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