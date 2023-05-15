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Hem Cumhur İttifakı hem Millet İttifakı seçmenine seslendi! Davutoğlu'ndan 2. tur açıklaması: Verilen mesajı aldık

15.05.2023 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Şu anda bizim ihtiyacımız olan şey kararlılıktır, iradedir, sabırdır, umuttur ve çalışmaktır." dedi. İki ittifakın seçmenine seslenen Davutoğlu, sandıktan verilen mesajı aldıklarını belirtti.

Hem Cumhur İttifakı hem Millet İttifakı seçmenine seslendi! Davutoğlu'ndan 2. tur açıklaması: Verilen mesajı aldık

Davutoğlu, partisinin sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamasında, dün gerçekleştirilen oylamada, seçmenlerin az bir farkla da olsa "statükoya" hayır dediğini ve değişim talebini sandıklara yansıttığını savundu.

Kullanılan her bir oyun kendileri için kutsal olduğunu ve sandıkta verilen mesajı aldıklarını ifade eden Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı seçmenine bir kez daha düşünme çağrısında bulundu.

Terör, din ve inanç özgürlüğü ile başta savunma sanayi olmak üzere devletin güç ve kapasitesinin zaafa uğratılması konularındaki kaygılar konusunda her türlü teminatı vermeye hazır olduklarını belirten Davutoğlu, Millet İttifakı seçmenine de seslendi.

Davutoğlu şunları kaydetti:

"Gün tereddüt günü değil, otoriter yolsuzluk düzenine dayalı statükoya karşı çıkan toplumun yüzde 50'sinden fazlasının hakkını ve hukukunu koruma günüdür. Buna öncülük etmek genel başkanlar olarak bizim için tarihi bir sorumluluktur. Daha önce birçok seçimi zaferle sonuçlandırmış, yenilgi zannedilen süreçlerden başarıyla çıkmış biri olarak söylüyorum. Şu anda bizim ihtiyacımız olan şey kararlılıktır, iradedir, sabırdır, umuttur ve çalışmaktır. Hani milli maçlarda dediğimiz gibi biz bitti demeden bu süreç bitmeyecek."

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