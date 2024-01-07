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Hem dolandırdılar, hem dalga geçtiler! 'Pes' dedirten sözler

07.01.2024 09:59 | Son Güncelleme:
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Bursa’da dolandırıcılar, tarım aletleri satan bir firmanın görsellerini ve logosunu kullanarak internet üzerinden hayali ürün satarak onlarca kişiyi dolandırdı. Mağdurların gerçeği fark etmesi üzerine dolandırıcılardan gelen “Geçmiş olsun. Kolay gelsin” mesajı ise pes dedirtti. İşte detaylar...

Hem dolandırdılar, hem dalga geçtiler! 'Pes' dedirten sözler

Dolandırıcılar Bursa’nın Kestel ilçesinde tarım aletleri satan bir firmanın görsellerini ve logosunu kopyaladı. İnternet siteleri üzerinden ilan veren dolandırıcılar onlarca kişiye hayali ürün sattı. Dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar durumu gerçek firmaya bildirdi. İşletme sahibi Aykut Gülenç yaşanan olayın üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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Kendisine birçok mağdurdan mesaj geldiğini belirten Gülenç, “Günlerdir telefonuma birçok kişiden mesaj geliyor. Sürekli numara değiştirip bizim ismimizi kullanarak hayali satış yapıyorlar. Dolandırıldıklarını anlayanlar bana mesaj atarak durumu bildirdi. Ben de savcılığa gidip suç duyurusunda bulundum. En kısa sürede adalete teslim edilmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

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DOLANDIRDIKLARI VATANDAŞA 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI ATTILAR

Yaşanan olayda dolandırıldığını fark eden bir mağdur “Dolandırıldım sanırım” mesajı attı. Mağdura cevap olarak “Sistemde olan yoğunluktan dolayı işlemlerimizi tamamlamak adına iletişime geçeceğiz efendim” yazan dolandırıcılara “Şu an yemin ederim karakoldayım ya iade işlemi yaparsınız tamamını paranın ya da şimdi şikayet için başvuru yapıyorum” mesajı üzerine dolandırıcılar alay eder gibi “Geçmiş olsun. Kolay gelsin” yazdı.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Bursa
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