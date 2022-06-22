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Hem güvenliğiniz için hem de park etmenizi kolaylaştırması için en iyi araç kamerası tavsiyeleri

20.06.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni gelişen araba özelliklerinden biri: araç kamera teknolojisi. Araç kamera teknolojisine sahip ürünlerin iki farklı modeli var. Bunlardan biri, aracın gittiği yönü çekerek oluşabilecek olumsuzlukları kayıt alıp belge oluşturur. Diğeri ise geri görüş kamerasıyla park işlemini kolaylaştırır. İkisi de şehir hayatının getirdiği keşmekeş ve trafik kaosu içerisinde hem güvenlik hem kolaylık sağlar. Aracınıza kamera almayı planlayan biriyseniz sizin için seçtiğimiz ürünlere beraber göz atalım.

Hem güvenliğiniz için hem de park etmenizi kolaylaştırması için en iyi araç kamerası tavsiyeleri

Trafik, şehir yaşamının en temel problemlerinden biri. Eğer kendinizi trafikteyken güvenceye almak isteyen biriyseniz araç kamerası almanız iyi bir seçenek olabilir. Çünkü araç kamerası, seyir hâlindeyken otomatik olarak kayıt alır ve yaşanan bütün olumsuzlukları kaydeder. Araba geri vitese takıldığı anda bu kameralar, ekranı sayesinde arka tarafı görmeyi sağlar. Hatta birçok kamerada yer alan mesafe göstergeleri ile rahat şekilde arabanızı park edebilirsiniz. Eğer araç kamerası seçme konusunda fazla bilginiz yoksa en iyi araç kamerası seçeneklerini sıraladığımız listemize mutlaka bakmalısınız.

1. Mio Mivue 788 Connect Araç İçi Kamera

Hem güvenliğiniz için hem de park etmenizi kolaylaştırması için en iyi araç kamerası tavsiyeleri

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30 FPS görüntü yakalama teknolojisine sahip olan Mio Mivue 788 Connect Araç İçi Kamera, Bluetooth bağlantı ile canlı yayın yapabilir. Hızlı ve kolay dosya aktarımı için ürün, Wi-Fi bağlantısı kullanır. Full HD video kayıtlarını 1920 x 1080p kalitesiyle kaydeden araç içi kamerada ileri sürücü destek sistemi mevcut. 2.7 inç ekranı ile herhangi bir cihaza bağlamadan rahatlıkla kullanılabilen ürünün menüsü rahatça kullanılabilir. En iyi araç kamerası seçenekleri arasında gösterilen ürün, son derece kullanışlı bir yapıya sahip.

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2. Navitech Araba Geriş Görüş Kamerası

Hem güvenliğiniz için hem de park etmenizi kolaylaştırması için en iyi araç kamerası tavsiyeleri

Tüm araba ve marka modellerine uyumlu olan Navitech Araba Geri Görüş Kamerası, kolay bir kuruluma sahip. Yüksek çözünürlüğü olan ürünün 170 derecelik geniş açı lensi bulunur. Buğu tutmaz camı sayesinde cihaz, her hava koşulunda rahatça kullanılabilir. Su geçirmeme özelliğinin yanında 8 adet infrared ledli gece görüş lambası olan ürün, siyah renge sahip. 2 x 2 x 2.5 cm boyutlarındaki ufak kamera, arabanızı sıfır şekilde park etmenizi sağlar. En iyi araç kamerası tavsiye listelerinde yer bulan Navitech markalı ürün, uygun fiyatı ile dikkat çeker.

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3. Xiaomi 70Mai 1S Araç Kamerası

Hem güvenliğiniz için hem de park etmenizi kolaylaştırması için en iyi araç kamerası tavsiyeleri

Xiaomi markasına ait olan 70Mai 1S Araç Kamerası'nın üzerinde Sony IXM307 model görüntü sensörü bulunur. Bu sayede üstün kalitede kayıt yapma imkânı veren cihaz, trafikte başınıza gelebilecek olayları 130 derecelik geniş açı lensi ile kaydeder. 1080p Full HD lense ve H.264 fotoğraf sıkıştırma teknolojisine sahip ürün, 1920 x 1080p çözünürlükte kayıt yapar. 1/2.8 inç ışığa duyarlı bileşenleri ile net kaliteli görüntüler yakalamaya olanak tanır. Wi-Fi bağlantısı ile anlık olarak kayıt alabilir, bu kayıtları cep telefonunuz ile paylaşabilirsiniz. Araç kamerası önerileri listelerinde kendine daima yer bulan ürünü incelemeye ne dersiniz?

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4. Junglee Dikiz Aynası Araç Kamerası 7 inç Full HD 1080P Ekran + Geri Görüş Kamerası

Hem güvenliğiniz için hem de park etmenizi kolaylaştırması için en iyi araç kamerası tavsiyeleri

Park kameralı olarak dizayn edilen Jungle Dikiz Aynası Araç Kamerası, sürücülerin tüm beklentilerini karşılar. Dokunmatik tuşlara sahip olan ekranıyla ürünü kontrol etmek epey kolay olur. Full HD görüntü kalitesine sahip olan cihazın ön kamerasıyla ister yolu, isterseniz ürünün 2. kamerasını araç içini kaydedebilirsiniz. Aynı zamanda 2. kamera, arabanın arkasına monte edilerek geri görüş kamerası olarak da kullanılır. Park kamerası olarak kullanabileceğiniz bu kamerayla aracınızı kolayca park edebilirsiniz. Ürünün çift ledli gece görüş özelliği, ışık olmasa bile rahatlıkla arkayı görmenizi sağlar. En iyi araç kamerası önerilerinde mutlaka yer alan ürünü incelemenizi öneririz.

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5. +360 G300 Geniş Açılı Akıllı Araç İçi Kamerası

Hem güvenliğiniz için hem de park etmenizi kolaylaştırması için en iyi araç kamerası tavsiyeleri

1296p üstün video kalitesi sunan +360 G300 Geniş Açılı Akıllı Araç İçi Kamerası, küresel lens ve IR filtresiyle HD ve doğal video kaydetmenizi sağlar. Hem gündüz hem de gece çekimi yapabilen ürünün, düşük ışık koşullarında renkli olarak kaydetme özelliği bulunur. Cihaz, 160 derece ultra geniş açı özelliği sayesinde kör nokta bırakmadığı için en iyi araç kamerası yorumlarına sahip. Ürünün GPS ve Google Haritalar özelliği; hız, saat, tarih gibi sürüş bilgilerini kayıt altına alır. Bu verileri telefonunuza kolaylıkla kaydetmenizi sağlar. En iyi araç kamerası 2022 listelerinin amiral gemisi niteliğindeki kameraya mutlaka şans vermelisiniz.

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6. MAYIS Wi-Fi Kablosuz Araç Geri Görüş Kamerası

Hem güvenliğiniz için hem de park etmenizi kolaylaştırması için en iyi araç kamerası tavsiyeleri

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Özellikle ticari araçlarda problem olan geri görüş kamerasının arkaya bağlanmasına çözüm sunan MAYIS Wi-Fi Kablosuz Araç Geri Görüş Kamerası, binek araçlarda da tercih edilebilir. Cihazın, 130 dereceye kadar geniş bir görüş açısı sunmasının yanında kör alan bırakmaması sayesinde acemi bir sürücü bile aracı rahatlıkla park edebilir. Ürün, Wi-Fi bağlantısı ile görüntüleri anlık olarak aktarır. Özellikle otobüs, kamyon, traktör gibi ticari araçlarda kullanım açısından birçok avantaj sunar. %100 su geçirmez özellikli bu kamera, gecikmesiz ve pürüzsüz bir görüntü sağlar. Ürünün kablosuz teknolojisi, araç kamerası montajı problemlerini ortadan kaldırır.

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7. Audiomax Gece Görüşlü Geri Görüş Kamerası

Hem güvenliğiniz için hem de park etmenizi kolaylaştırması için en iyi araç kamerası tavsiyeleri

Audiomax Gece Görüşlü Geri Görüş Kamerası, en iyi araç kamerası 2020 listelerinden beri ilgi gören ürünlerden biri. Montaj için 5 metre kablosu ile gönderilen ürün, araç park etme problemini ortadan kaldırır. Su geçirmez özelliği ve geniş açılı kamerası ile her koşulda kullanma imkânı sağlar. Kör noktaları ortadan kaldırarak geniş bir görüntü sunar. Tüm marka ve model arabalara rahatlıkla uyum sağlayan ürün, CMOS görüntü işlemcisi sayesinde yüksek çözünürlükte veri aktarımına olanak tanır. Cihazın çelik alaşım gövdesi, darbelere dayanıklı bir yapı sunarken buğu tutmaz camı, 170 derece gibi geniş bir açı sağlar.

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8. Xiaomi 70 Mai Dashcam A500S Pro+ GPS Araç Kamerası

Hem güvenliğiniz için hem de park etmenizi kolaylaştırması için en iyi araç kamerası tavsiyeleri

Araç kamerası tavsiye listelerinde her zaman bulunan Xiaomi markalı 70 Mai Dashcam A500S Pro+ GPS Araç Kamerası, yolculuklarını daha güvenli hâle getirmek isteyenlerin ilk tercihlerinden biri. "En iyi araç kamerası hangisi?" diye soranlara tavsiye edilecek ürünlerden biri olan cihaz, hızlı NT95580 işlemcisi ile 1944p çözünürlük sağlar. Ürünün yüksek kaliteli çekimi sayesinde etrafta bulunan bütün araçların plakası rahatlıkla okunabilir. Cihaz, sürüş izinden çıkılması veya olası çarpışma tehlikelerinde sürücüyü uyaran ADAS sistemine ve park kontrolü özelliğine sahip. 140 derecelik açıyla az ışıklı ortamlarda dahi pozlama seviyesini otomatik olarak ayarlayarak net görüntü verir.

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9. Sorax Piramit Tipi Araç Geri Görüş Kamerası

Hem güvenliğiniz için hem de park etmenizi kolaylaştırması için en iyi araç kamerası tavsiyeleri

Sorax Pramit Tipi Araç Geri Görüş Kamerası, 1/3" analog CMOS görüntü sensörüne sahip. Bu sayede yüksek çözünürlükte görüntü sağlayan ürün, şık görünümüyle göz doldurur. Cihazın montajı, arabanın bagaj tutamağına kolayca yapılabilir. Özel tasarımı sayesinde ürün; arabadan ayrı bir parça olarak değil, araba ile bir bütün olarak görünür. 2.8 mm sabit lens ile ters görüntü ve 700 TVL görüntü çözünürlüğü sunar. En iyi araç kamerası 2022 listelerinde özel tasarımı sayesinde ilgi gören ürünler arasında bulunan ürünü mutlaka incelemelisiniz.

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10. Gnet Gblack Full HD LCD Ekranlı Wi-Fi Araç İçi Kamera

Hem güvenliğiniz için hem de park etmenizi kolaylaştırması için en iyi araç kamerası tavsiyeleri

Yüksek kaliteli kayıt alabilen Gnet Gblack Full HD LCD Ekranlı Wi-Fi Araç İçi Kamera, en iyi araç kamerası 2021 listelerinden beri ilgi görür. Geniş açılı 6 katmanlı cam lensi bulunan cihaz, 140 derece görüntü açısına sahip. Bu sayede birçok kör noktayı eleyen ürün, 1920 x 1080p 30 FPS kayıt yapabilir. Geniş dokunmatik özellikli 3.5 inç ekranı sayesinde ürünü kolayca kullanabilirsiniz. Aynı zamanda park modunda güvenlik kamerası olarak çalışabilen ürünün, akü koruma özelliği bulunur. G sensörü sayesinde yatay ve dikey düzlemleri algılayan kameranın üzerinde sesli ve sessiz kayıt seçenekleri yer alır.

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