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Hem modaya uygun hem kullanışlı çanta modelleri

18.08.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her sezon değişen trendleri takip eden kadınlardan mısınız? Eğer öyleyse bu yılın moda olan ve omuzlardan düşmeyen çantalarını öğrenmek istiyor olabilirsiniz. Her zevke hitap eden birbirinden güzel çanta modellerini araştırıp bir araya getirdik. Kaliteli ve şık çanta modelleri sayesinde günlük tarzınızı belirlemek çok kolay olacak. Birbirinden güzel ürünleri keşfetmek istiyorsanız okumaya devam edin!

Hem modaya uygun hem kullanışlı çanta modelleri

Şıklığınızı belirleyen en önemli parçalardan biri hiç kuşkusuz çantalar. Her kadının hayalini kurduğu ve sahip olmak istediği bir çanta mutlaka var. Eğer şık ve kullanışlı çanta seçimi yapmakta zorlanıyor ve aradığınız modeli bir türlü bulamıyorsanız doğru yerdesiniz. İster günlük hayatta ister özel günlerde tercih edebileceğiniz çanta seçeneklerini listeledik. İşte detaylar!

1. Yeni sezon trendlerini takip edenlere: Leyl Zincirli Kadın Omuz Çantası

Hem modaya uygun hem kullanışlı çanta modelleri

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Bu sezonun gözde çanta modelleri arasında öne çıkan Leyl Zincirli Kadın Omuz Çantası, sosyal medyada ve sokaklarda en çok karşılaştığımız çanta modelleri arasında yer alıyor. Hem günlük hem özel günlerde kullanılabilen çanta, zincir detayıyla göz kamaştırıyor. Bir adet ana bölmeden oluşan çantanın içerisinde fermuarsız bir göz bulunur. Bu göze sık kıllandığınız eşyalarınızı koyarak onları daha kolay bulabilirsiniz. Paslanmaz çelik metal aksesuarları ise zaman içerisinde kararma yapmaz ve uzun yıllar ilk günkü parlak görünümünü korumaya devam eder.

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2. Spor ve rahat görünüm: Lula Kabartmalı Puf Kumaş Shopper Çanta

Hem modaya uygun hem kullanışlı çanta modelleri

Günlük giyimde hayat kurtarıcı bir parça olan Lula Kabartmalı Puf Kumaş Shopper Çanta, her kadının dolabında mutlaka bulunması gereken modeller arasında yer alır. 46x35 cm boyutlara sahip olan çanta, sağladığı geniş depolama alanı sayesinde laptop ve önemli evrakları taşımak için de kullanılabilir. Alışverişe çıkarken, günlük hayatta, iş yerinde, okulda, arkadaş buluşmalarında ve sporda tercih edebileceğiniz çantanın yumuşacık dokusuna hayran kalacaksınız. Beğenenleri için siyah, sarı, kum beji, vizon, haki ve beyaz renk seçenekleri bulunan çanta ile tüm bakışları üzerinize çekmeye hazır olun!

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3. Plaj şıklığı için en doğru tercih: Icyant Yuvarlak Rattan Çanta

Hem modaya uygun hem kullanışlı çanta modelleri

Yaz modasının trendlerini yakından takip edenler bilir; Icyant Yuvarlak Rattan Çanta, plaj şıklığının vazgeçilmez parçaları arasında yer alır. Uçuş uçuş plaj kıyafetleri, pareolar ve bikini üstleri ile harika bir uyum yakalayan hasır çanta; yaz aylarının vazgeçilmez ürünü diyebiliriz. Keten elbiseler ve hasır ayakkabılar ile yapılan kombinleri tamamlayan çanta sayesinde etnik bir görünüm yakalayabilirsiniz. İster gündüz ister gece şıklığınızı tamamlamak için tercih edebileceğiniz ürün, ince uzun askılarıyla rahat kullanılır. Severek kullanacağınız modele elbise dolabınızda yer vermeye ne dersiniz?

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4. Karakteristik şıklık: BLOGYANNİS Kadın Jacouemus Çanta

Hem modaya uygun hem kullanışlı çanta modelleri

Karakteristik tarzıyla şıklığınızı yansıtmak için en doğru tercihler arasında bulunan BLOGYANNİS Kadın Jacouemus Çanta, küçük boyutlu çanta sevenlerin bayılacağı bir tasarıma sahip. Günlük hayatta ve özel günlerde tercih edilebilen çantayı dilerseniz el çantası olarak, dilerseniz omzunuza asarak kullanabilirsiniz. Cep telefonu, anahtar ve mini makyaj ürünlerini koyabileceğiniz model; mini elbise, crop top, şort, topuklu ve spor ayakkabılar ile harika bir uyum yakalar. Klasik görünümün dışına çıkmak ve tarzınızı yansıtmak istiyorsanız rengi ve modeliyle farklılık yaratan çantayı incelemeden geçmeyin!

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5. ''Klasiklerden asla vazgeçmem.'' diyenlere: Calvin Klein Kadın Archive Hardware Çapraz Çanta

Hem modaya uygun hem kullanışlı çanta modelleri

''Klasik modellerden asla vazgeçmem ve her kıyafetle uyum sağlayacak çanta modelleri favorim.'' diyorsanız Calvin Klein Kadın Archive Hardware Çapraz Çanta, tam size göre! Modern ve şık görünümüyle dolabınızın kilit parçaları arasına girmeyi başaracak modeli ister günlük ister özel günlerde rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Sade ve şık bir görünüme sahip olduğu için spor kıyafetlerle de kullanabileceğiniz ürünü klasik kombinlere de dâhil edebilirsiniz. Sütlü kahve rengi ve ince askısıyla gören herkesin beğenisini kazanacak çantayı incelemeden alacağınız ürüne karar vermeyin deriz.

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6. Özel tasarım sevenlere: Katusa Kadın Kırık Beyaz İncili Tasarım Çanta

Hem modaya uygun hem kullanışlı çanta modelleri

Kendinizi her daim özel hissetmek istiyorsanız Katusa Kadın Kırık Beyaz İncili Tasarım Çanta, mutlaka incelemeniz gereken modeller arasında yer alıyor. Tamamen el yapımı, özel tasarım olan çantanın uzun ve kısa olmak üzere iki ayrı askısı bulunur. Çanta, tamamen incilerle süslenerek hazırlanan kısa askısıyla elde tutulduğunda hoş ve modern bir görünüm yaratır. Çantanın iç kısmı ise kaliteli kumaş malzeme ile kaplandığı için oldukça dayanıklı. Geniş iç hacmi ile günlük hayatta ve özel günlerde rahatça tercih edebileceğiniz çantanın sarı, kahverengi, mavi, beyaz, siyah, pembe ve kar beyazı renk seçenekleri bulunuyor.

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7. Şıklığından ödün vermeyenlere: Koton Kadın Deri Görünümlü Kemerli Çanta

Hem modaya uygun hem kullanışlı çanta modelleri

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Şıklığından ödün vermeyen kadınların sıklıkla tercih ettiği modeller arasında bulunan Koton Kadın Deri Görünümlü Kemerli Çanta, kurtarıcı parçalar arasında yer alıyor. Her kadının dolabında mutlaka bulunması gereken siyah renkli ürünü günlük hayatta, iş yerinde, özel günlerde, arkadaş buluşmalarında, düğün ve nişan törenlerinde rahatlıkla tercih edebilirsiniz. İki bölmeden oluşan iç tasarımı sayesinde içerisine koyduğunuz ürünleri rahatça bulabilirsiniz. Üstelik çantayı elde yıkayarak kolayca temizleyebilirsiniz. Klasik, şık ve tarz görünümüyle dolabınızda mutlaka yer alması gereken parçayı sepetinize hâlâ eklemediniz mi?

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