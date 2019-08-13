Hem sağlığına hem hayallerine kavuştu

Yapılan tetkiklerde hastalığını löseminin bir türü olan Myelodisplastik Sendrom (MDS) olduğunu belirleyen doktorlar, kemik iliği nakline karar verdi.

Geçen sene kan değerlerinin düşmesine bağlı olarak sağlık sorunları nükseden Kobak'ı, ailesi yeniden Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdi.

Kobak, yapılan tetkiklerinin ardından tedavisi için İzmir'deki Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede bir yıl kemoterapi gören Kobak, kan değerlerinin yükselmesinin ardından sağlığına kavuştu.

Hastanede tedavi gördüğü için 8. sınıfa devam edemediğini belirten Kobak, "LGS'ye hastane odasında çalışmaya devam ettim. Sınavda işlemediğim konular vardı. Onlarda zorlandım. Sınavdan çok sonucunu merak ediyordum. Tüm soruları yaptım. İstediğim okulu kazandığımı öğrenince çok mutlu oldum. Hastalığım boyunca hiç ümitsizliğe kapılmadım. Hastanede hem sağlığıma hem de hayallerime kavuşmuş oldum." dedi.

Yasin Kobak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yıllardır çok zor günler yaşadığını, hayattaki en büyük hedefinin okuyup bir meslek edinmek olduğunu söyledi.

Kobak, tedavi süreci boyunca hastanedeki doktor ve hemşirelerin kendisine çok destek olduğunu belirterek, hastane çalışanlarına teşekkür etti. Kobak, hukuk fakültesi okuyup, hakim olmayı hedeflediğini de dile getirdi.

Kendisine kemik iliği veren kişiyle tanışmak istediğini de belirten Kobak, "2 yıllık yasal sürenin dolmasının ardından ona mektup yazacağım. Onun sayesinde yeniden sağlığıma kavuştum." dedi.

- "Lösemi değil, Yasin kazandı"

Anne Nezihat Çakır da en büyük isteğinin oğlunun sağlığına kavuşması olduğunu, o isteğinin de yapılan kemik iliğiyle gerçekleştiğini anlattı.

Oğlunun yıllardır LGS'ye hazırlandığını belirten Çakır, "Yasin için sınavın yapılacağı 1 Haziran tarihi çok önemliydi. Onu hayatının tek noktası olarak görüyordu. Herkese bu sınava girmek istediğini söylüyordu. Ben ise sınavın her zaman karşısına çıkabileceğini, kendisini riske atmaması gerektiğini söylüyordum ama Yasin kazandı, lösemi kazanamadı. Allah onun hayallerini gerçekleştirmeyi nasip etsin. Hayalleri olunca oğlum hayata daha iyi tutunuyor." şeklinde konuştu.