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Hem telefonundan hem de parasından oldu, büyük şok yaşadı! "Adam tam bir profesyonel"

02.06.2023 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da bir şahıs, girdiği telefon dükkanında beğendiği 4 bin 500 liralık telefonu almak için nakit parasının olmadığını söyledi. Satıcının hesabına para aktarmış gibi yapan şahıs, aldığı telefonla dükkandan ayrılarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, hem telefonundan hem de parasından olan dükkan sahibi büyük şok yaşadı. Kendisi dolandıran şahsın profesyonel olduğunu belirten dükkan sahibi, dolandırıcıya seslenerek "Bu işleri bırak, adam gibi çalış” dedi.

Hem telefonundan hem de parasından oldu, büyük şok yaşadı! "Adam tam bir profesyonel"

Merkez, Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi üzerinde telefon dükkanı olan Metin Asya ve yeğeni Emircan Asya geçtiğimiz günlerde müşteri olarak gelen bir kişiyle telefon pazarlığına oturdu. Müşteri kılıklı dolandırıcı bir müddet telefonları incelerken, kendisine gösterilen 4 bin 500 liralık telefonu beğendi. İkili fiyatta anlaşınca telefonu alacak kişi, üzerinde nakit para olmadığını iddia ederek Metin Asya’nın banka hesabına para atmak istedi. Bunun üzerine Metin Asya, müşteriden telefon numarası alıp çağrı bıraktı.

NE TELEFON AÇILDI, NE DE PARA GELDİ

Güven sağlayan şüpheli, telefonu aldıktan sonra mobil bankacılık hesabını gösterip para atıyormuş gibi yapıp dükkandan ayrıldı. Dükkan sahibi ise paranın bir süre sonra yatmadığı görünce telefonu sattığı kişiyi aradı. Fakat ne telefon açıldı, ne de para geldi.

"ADAM GİBİ ÇALIŞ... BİR GÜN FENA TOSLARSIN"

Dolandırıldığını anlayan Metin Asya ve yeğeni Emircan Asya kendilerini kandıran kişiye seslenerek; “ İnsanların güvenini kırma, adam gibi çalış bu dolandırıcılık işleriyle de uğraşma. Bir gün fena toslarsın.” dedi.

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Dolandırıcının pazarlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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"ADAM TAM BİR PROFESYONEL"

Kendisi dolandıran şahsın profesyonel olduğunu belirten Metin Asya, “Yeğenim müşteriyle ilgileniyordu. Pazarlık yapıp anlaştılar. Parayı hesabına göndereceğini söyleyip gitmiş. Daha sonra dolandırdığını anladık. Adam tam bir profesyonel. Böyle insanlar yeğenim gibi genç esnafları ticarete küstürüyor. Güvenlik kameralarını inceledik kendisinden şikayetçi olduk” diye konuştu.

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Esnaflığa talihsiz başlayan Emircan Asya, “Müşteri gelip cihaz alacağını söyledi. Ben de kendisine cihazları gösterdim. Daha sonra fiyatta anlaştık. Bana para çekip geleceğini söyledi. Ardından birkaç bahane saydı. Daha sonra parayı banka hesabıma havale edeceğini söyleyip bana sistemi gösterdi. Ben de numarası olduğu için kendisine inandım. Sonra buradan ayrılıp gitti. Ben de paranın geleceğini sandım. Ne para ne telefon geldi. Bizi mağdur etti. Buradan ona sesleniyorum; “İnsanları mağdur etme” dedi. (İHA)

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dolandırıcılık Bursa telefon

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