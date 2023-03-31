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Hem yüzde 85 zam yaptı hem de çalışma saatini düşürdü! Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu: Zam ile maaşlar....

31.03.2023 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli Belediyesi Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, belediye işçilerine yüzde 85 zam yaptı. Maçoğlu, taşeron şirket işçilerinin haziran ayında yapılacak toplu sözleşmelerinin ardından ağustos ayı itibariyle işçilerin çalışma saatinin 7 saate düşürüleceğini aktardı. Maçoğlu yaptığı açıklamada "Kadrolu işçilerimize yüzde 85 zam ile 11 bin 500 lira olan maaşları 21 bin 200 civarına çıkartıldı" dedi.

Hem yüzde 85 zam yaptı hem de çalışma saatini düşürdü! Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu: Zam ile maaşlar....

Tunceli Belediyesi Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, hem işçilerin maaşına yüzde 85 zam yaptı hem de çalışma saatlerini 7 saate düşürdü. 11 bin 500 lira olan maaş alan bir kadrolu işçinin 21 bin 200 lira alacağını ifade eden Maçoğlu, "Enflasyon yüzde 100'ün üzerine çıkması ve yoksulluk sınırında da yükselme olduğu için insanlar evine ekmek götüremez duruma geldi." dedi.

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TUNCELİ BELEDİYESİ'NDE YÜZDE 85 ZAM VE ÇALIŞMA SAATLERİ DÜŞTÜ

Tunceli Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası yetkilileri arasında toplu sözleşme imzalandı. Sözleşmeyle 01.03.2023 ile 28.02.2024 tarihleri arasında norm kadro işçilerine aldıkları günlük yevmiye ve sosyal haklara 01.03.2023 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 85 zam yapıldı.

Sözcü'den Evren Demirdaş'ı haberine göre sözleşmeyle ayrıca çalışanlara günlük 6 TL yol ücreti yardımı yapılması da imza altına alındı. Maçoğlu, taşeron şirket işçilerinin haziran ayında yapılacak toplu sözleşmelerinin ardından ağustos ayı itibariyle işçilerin çalışma saatinin 7 saate düşürüleceği bilgisini paylaştı.

"BU KARAR İŞÇİLERİN-EMEKÇİLERİN HAKKIDIR"

Yapılan sözleşmeye ilişkin açıklamalarda bulunan Maçoğlu, şunları söyledi:

“Bileşenlerimiz ile yaklaşık iki yıldır üzerine konuştuğumuz çalışma saatlerinin düşürülmesine dönük çalışmamız da neticelendi. Şirket çalışanlarımızla haziran ayında yapılacak sözleşmenin ardından ağustos ayı itibariyle çalışma saatleri 7 saate düşürülecek. Bu karar işçilerin-emekçilerin hakkıdır.

İhaleyle yapabileceğimiz bütün giderleri işçilere vererek ve onları destekleyerek daha iyi, ucuz ve kaliteli bir iş yapılıyor. Kadrolu işçilerimize yüzde 85 zam ile 11 bin 500 lira olan maaşları 21 bin 200 civarına çıkartıldı.

“İNSANLAR EVİNE EKMEK GÖTÜREMEZ DURUMA GELDİ”

Enflasyon yüzde 100'ün üzerine çıkması ve yoksulluk sınırında da yükselme olduğu için insanlar evine ekmek götüremez duruma geldi. Kiralar 3-4 bin liradan aşağı değil artık. Bu gibi sorunlar insanların yaşam alanlarını kısıtlıyor.

Bu bir sorun haline gelince de insanları çalıştıramazsın. Çünkü hayat pahalılığından emekçide motivasyon sorunu oluyor, mutsuz oluyor, ailesiyle sorun yaşıyor.

Bunların her biri, kişinin iş yapabilme, sorumluluğunu sürdürebilme sorunu yaşar. Bu sorunu halledilmediğinde ise ihale yapmak zorunda kalıyor ve çok büyük zarar etmeye başlıyorsunuz.”

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Fatih Mehmet Maçoğlu Tunceli Belediyesi

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