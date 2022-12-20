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Hemen bırakın: İki haftada vücudunuzda gerçekleşecek değişimlere inanamayacaksınız

20.12.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşanan birçok sağlık sorunu yediğimiz yiyeceklerden kaynaklanıyor. Lezzetli olduğunu düşünerek yediğimiz birçok gıda ufak sorunlarla başlayıp ciddi hastalıkların gelişmesinde büyük rol oynuyor. Şeker de en tehlikeli gıdalar arasında yer alıyor. Uzmanlar iki hafta şekersiz kaldığınızda vücudunuzda gerçekleşecek değişimleri açıklıyor.

Hemen bırakın: İki haftada vücudunuzda gerçekleşecek değişimlere inanamayacaksınız

Şekerli gıdalar tatlı ihtiyacımızı karşılayarak bize mutluluk ve enerji verse de sağlığımız üzerinde zararlı etkiler yaratabiliyor. Dünyada birçok insan şekerin zararları nedeniyle şekersiz bir yaşamı benimsemeye başladı. Gün geçtikçe şekerden uzaklaşma adımları hızlanıyor. Şekerden uzaklaşmanın zor olduğu düşünülse de bu kararı uygulamak sanıldığı kadar zor değil.

ŞEKERİN ZARARLARI

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Vücuda girdikten sonra, şeker ve onu içeren tüm yiyecekler ne yazık ki kan şekerini yükseltir ve pankreası insülin üretmesi için uyarır. İnsülin işini yaptıktan sonra kan şekeriniz aniden düşer, ruh haliniz bozulur ve canınız bir doz daha tatlı çeker. Bu yüzden kahvaltıda güzel bir poğaça yedikten sonra gün boyu aç kalırsınız ve bu kısır döngü vücudunuza daha fazla şişmanlatıcı çikolata ve kurabiye almanıza neden olur.

ŞEKERİ NEDEN KULLANMAMALISINIZ?

İstenmeyen kilo alımıyla mücadele etmenin yanı sıra, şekeri bırakmak için birkaç önemli neden vardır.

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DAHA NET VE PARLAK BİR CİLT SAĞLAR

İşlenmiş gıdalar ve rafine şeker açısından zengin bir diyet, güzel olmayan bir cilde yol açabilir. Akne ve iltihaplanma, şeker alımını azaltarak ve daha fazla su içerek önemli ölçüde azaltılabilir.

HASTALIK RİSKİNİ AZALIR

Şeker oranı yüksek bir diyet, belirli sağlık sorunlarının riskini artırır, bu nedenle bundan kaçınmak, aşağıdaki hastalıkların riskini azaltabilir:

  • Kardiyovasküler hastalıklar
  • Demans ve Alzheimer hastalığı dahil olmak üzere bilişsel sorunlar
  • Kolon kanseri
  • Şeker hastalığı
  • Yüksek tansiyon, kolesterol ve trigliserit seviyeleri
  • Böbrek hastalığı
  • Karaciğer hastalığı
  • obezite
  • Pankreas kanseri
  • Retina, kas ve sinir hasarı

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DEPRESYON RİSKİNDE AZALMA GÖRÜLÜR

Araştırmalar, çok fazla şeker yemenin özellikle kadınlarda depresyon riskini artırabileceğini göstermiştir. Ancak, diyetinizden şekeri çıkarmaya karar verdiğinizde, ilk başta şeker yoksunluğu veya "detoks" belirtileri yaşayabileceğinizi unutmayın. En yaygın semptomlar baş ağrısı, ruh hali değişimleri ve titremedir.

KAÇINILMASI GEREKEN YİYECEKLER

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İşte birçok insanın günlük olarak tüketilmesi gerektiğini düşünmediği bazı ek şeker kaynakları:

  • Granola ve müsli barlar
  • Soslar, soslar ve soslar
  • Yoğurtlar, pudingler
  • Hamur işleri, hatta tuzlu olanlar
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