Hemen bırakın: İki haftada vücudunuzda gerçekleşecek değişimlere inanamayacaksınız

Şekerli gıdalar tatlı ihtiyacımızı karşılayarak bize mutluluk ve enerji verse de sağlığımız üzerinde zararlı etkiler yaratabiliyor. Dünyada birçok insan şekerin zararları nedeniyle şekersiz bir yaşamı benimsemeye başladı. Gün geçtikçe şekerden uzaklaşma adımları hızlanıyor. Şekerden uzaklaşmanın zor olduğu düşünülse de bu kararı uygulamak sanıldığı kadar zor değil.
Vücuda girdikten sonra, şeker ve onu içeren tüm yiyecekler ne yazık ki kan şekerini yükseltir ve pankreası insülin üretmesi için uyarır. İnsülin işini yaptıktan sonra kan şekeriniz aniden düşer, ruh haliniz bozulur ve canınız bir doz daha tatlı çeker. Bu yüzden kahvaltıda güzel bir poğaça yedikten sonra gün boyu aç kalırsınız ve bu kısır döngü vücudunuza daha fazla şişmanlatıcı çikolata ve kurabiye almanıza neden olur.
İstenmeyen kilo alımıyla mücadele etmenin yanı sıra, şekeri bırakmak için birkaç önemli neden vardır.
İşlenmiş gıdalar ve rafine şeker açısından zengin bir diyet, güzel olmayan bir cilde yol açabilir. Akne ve iltihaplanma, şeker alımını azaltarak ve daha fazla su içerek önemli ölçüde azaltılabilir.
Şeker oranı yüksek bir diyet, belirli sağlık sorunlarının riskini artırır, bu nedenle bundan kaçınmak, aşağıdaki hastalıkların riskini azaltabilir:
Araştırmalar, çok fazla şeker yemenin özellikle kadınlarda depresyon riskini artırabileceğini göstermiştir. Ancak, diyetinizden şekeri çıkarmaya karar verdiğinizde, ilk başta şeker yoksunluğu veya "detoks" belirtileri yaşayabileceğinizi unutmayın. En yaygın semptomlar baş ağrısı, ruh hali değişimleri ve titremedir.
İşte birçok insanın günlük olarak tüketilmesi gerektiğini düşünmediği bazı ek şeker kaynakları: