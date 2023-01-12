Hemen deneyin! Uzun yaşamın sırrı olarak biliniyor...Yapabilenler çok daha uzun yaşıyor

Uzun yaşamak için sağlıklı beslenmenin ve bol bol egzersiz yapmanın ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Örneğin, yaşam beklentisini artırmak için Akdeniz diyeti tüketimini savunan pek çok araştırma var. Bununla birlikte, potansiyel olarak daha uzun yaşamanıza yardımcı olmak için günlük yaşamınıza dahil edebileceğiniz basit değişiklikler bulunuyor. 2.000 kişiyi kapsayan bir çalışma, oturma ve yerden kalkma yeteneğinin daha uzun yaşamakla bağlantılı olduğunu kanıtladı.

MAVİ BÖLGE İNSANLARI BU ŞEKİLDE OTURUYOR

Oxford Healthspan'ın kurucusu ve Oxford Longevity Project'in kurucu ortağı Leslie Kenny, çömelme pozisyonunda yemek yemeyi ve dinlenmeyi önerdi. Bu alışkanlık, dünyada insanların en uzun süre yaşadığı beş yer olan "mavi bölge" olarak bilinen bir bölgede yaygındır. Açıkladı: “Mavi bölgeler, insanların en uzun süre yaşadığı dünya bölgeleridir. Bu mavi bölgelerde, insanlar genellikle yürüyüş, doğa yürüyüşü ve bahçecilik gibi aktif hareketler için dışarıda güneş ışığında bol bol zaman geçirirler.

VÜCUT KUVVETİNİ VE DENGESİNİ ARTIRIYOR

"Örneğin, Japonya'nın Okinawa kentinde, bol miktarda açık havada egzersiz yapıyorlar, ancak yemeklerini yedikleri ve hatta çömelme pozisyonunda dinlendikleri için 'yer kültürleri' ile tanınıyorlar. Yerden inip çıkmak gibi basit bir hareket, düzenli olarak daha düşük vücut kuvveti oluşturur ve dengeyi iyileştirir, bu da her ikisi de düşmelere ve daha sonraki yaşamsal kırılganlıklara karşı korunmaya yardımcı olabilir. 103 yaşında bir kadınla iki gün geçirdim ve onun yerden 30-40 kez kalkıp indiğini gördüm, bu da günde yaklaşık 30-40 squat demek."

ARAŞTIRMA NE DİYOR?

Bu, Avrupa Önleyici Kardiyoloji Dergisi'nde yayınlanan araştırmalarla desteklenmiştir. Ellerinizi veya dizlerinizi kullanmadan yere oturup kalkma yeteneğinin daha uzun bir yaşamın göstergesi olduğu teorisini test etti. "Kardiyorespiratuar zindelik, hayatta kalmayla güçlü bir şekilde ilişkili olsa da, kas-iskelet zindelik göstergelerine ilişkin sınırlı veri var" dedi.

KATILIMCILAR YILLARCA İZLENDİ

"Amacımız, oturma ve yerden yükselme yeteneği ile tüm nedenlere bağlı ölüm arasındaki ilişkiyi değerlendirmekti." Bunu denemek için 51 ila 80 yaşları arasındaki 2.000'den fazla yetişkin oturmadan kalkmaya bir test gerçekleştirdi. Bireyler, kullanılan her destek (el/diz) için beşten bir puan çıkarılarak sıfırdan beşe kadar puanlandı. Sıfır ile 10 arasında değişen nihai puanları oturma ve yükselme puanlarının toplanmasıyla elde edilmiş ve dört kategoride tabakalandırılmıştır. Altı yıllık takip döneminde 159 ölüm meydana geldi (katılımcıların yüzde 7,9'u).

Çalışma şunları söyledi: "Daha düşük oturma-kalkma testi puanları, daha yüksek ölüm oranı ile ilişkiliydi. “Oturma-kalkma testiyle değerlendirilen kas-iskelet sağlığı, 51 ila 80 yaşındaki deneklerde mortalitenin önemli bir belirleyicisiydi. "Kas kuvveti ve esnekliğinden etkilenen oturma-kalkma testi gibi basit ve güvenli bir değerlendirme aracının genel sağlık muayenelerinde uygulanması, hastaneye yatırılmamış yetişkinlerde fonksiyonel yetenekler ve sonuçlarla ilgili ilgili bilgileri ekleyebilir."

EVDE DENEYİN

Bayan Kenny, testi evde denemenizi tavsiye etti. "Sadece yere oturun ve ellerinizi kullanmadan oturduğunuz yerden kalkın. Bu şekilde kalkabilirseniz, A * alırsınız. Ellerinizi kullanmanız gerekiyorsa buna B diyebiliriz. Ayağa kalkmakta zorluk çekiyorsanız geçer not alamazsınız.”

