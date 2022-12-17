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Hemen kırıp atın: Akciğer kanserinin yüzde 90 sebebi! Öyle zararları var ki...

17.12.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanser en tehlikeli hastalıklar arasında yer alıyor. Ölümle sonuçlanabilen kanserin etkilerinden kaçınmak için sağlıklı bir yaşamı benimsemek gerekiyor. Uzmanlar riskli kanser türleri arasında bulunan akciğer kanserinin yüzde 90 sebebi olarak görülen o tehlike hakkında uyarıyor.

Hemen kırıp atın: Akciğer kanserinin yüzde 90 sebebi! Öyle zararları var ki...

Akciğer kanseri hem kadınlarda hem de erkeklerde kansere bağlı ölümlerde ilk sırada yer alıyor. Akciğer kanserinin zararlı etkilerinden korunmak için erken teşhis etmek hayati önem taşıyor. Akciğer kanserine neden olan en büyük etkenin sigara olduğu biliniyor. Göğüs hastalıkları uzmanı Ayşe Nigar Halis, sigaranın insan vücudunda bıraktığı hasarlara ilişkin konuştu.

SİGARANIN ZARARLARI SAYMAKLA BİTMİYOR

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Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe Nigar Halis, “Sigara vücutta emildiği anda 8 bin tane zararlı madde, ki bunlardan 100’e yakını kanserojen madde, bunların hepsinin kana karışmasıyla tüm organlara zarar veriyor. Kalp damar hastalıklarından, felç geçirmeye, kalp krizi ve çok sayıda kanser, başta akciğer kanseri olmak üzere, akciğer kanserinin yüzde 90’ının sebebi sigaradır.

TOPLUMDA KABUL GÖRMÜŞ ZEHİRLİ MADDE

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Sigara mesane kanserinden, diğer mide kanserlerine ve şeker hastalığına kadar her türlü vücuttaki hücreye zararı olan bir maddedir. Ve maalesef sigara satışı yasal olduğu için toplumda kabul görmüş bir zehirli maddedir. Sigara kullanımında ilk akla gelen zararları; kalp damar hastalığı ve ilk etkilenen sistemler akciğerler, nefes darlığı, öksürük, sürekli balgam çıkarma uzun vadede efor kapasitesinde azalma, yürürken çabuk yorulmadır. Bunun dışında damarlar etkilenmeye başladığı anda kişi felç de geçirebilir, kalp krizi de geçirebilir. Yine sigara her tür kansere yol açabilir. “ dedi.

İSTENİRSE SİGARAYI BIRAKMAK MÜMKÜN

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Sigarayı bırakmanın mümkün olduğunu söyleyen Dr. Ayşe Nigar Halis, “Sigarayı bırakmak tabii ki mümkün. İlk başta kişinin istemesiyle mümkün. Sigara bırakmayı istemeyen, bunu gündemine almayan, bunu kendini hazır hissetmeyen bir kişiye sigarayı bıraktırmak mümkün değil. Önce kişinin sigara bırakmayı kendini hazırlaması lazım. Bunu istemesi lazım. “ diye konuştu.

İLK ÜÇ HAFTA ÇOK ÖNEMLİ

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Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe Nigar Halis devamında, “Sigara bıraktığınız anda ağır bağımlı bir kişinin özellikle ilk 3 haftası en zor geçen dönemidir. ilk 3 haftada yoksunluk belirtileri oluyor. Bu bir madde bağımlılığı. Maddenin vücuttan eksildiği an kişide stres, huzursuzluk, uyku problemleri, sinirlilik hali, sürekli bir şeyin eksik olması, aklında konsantrasyonunda sıkıntı, oluşturan bir maddeye ulaşma ihtiyacı oluyor. İlk 3 haftada özellikle kişiye destek vermemiz çok önemli.” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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