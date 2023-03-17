Hemen kontrol edin! Parmaklarda ortaya çıkan önemli kanser belirtisi

Akciğer kanseri oldukça sık görülüyor ve kansere bağlı ölümlerde ilk sırada yer alıyor. Bu hastalığı erken teşhis etmek hastalığın tedavi şansının yükselmesini sağlıyor. Akciğer kanserinin belirtilerinin göğüste yaşandığı düşünülse de parmaklarda görülen ufak değişimler kanserin önemli bir belirtisi olarak görülüyor.

AKCİĞER VE KALP SORUNLARI HAKKINDA UYARIYOR

Cancer Research UK'deki sağlık görevlileri bazı kişilerin parmak çomaklaması olarak da bilinen şişmiş parmakları ve tırnakları olduğunu belirtti. Çoğu durumda kanser olmayan bu durum akciğerlerde ve kalpte ciddi sorunlar olduğu konusunda uyarı verebiliyor.

PARMAKLARINIZI KONTROL EDİN

Çomak atmaya neyin sebep olduğu net değil, ancak araştırmalar bunun parmak uçlarındaki küçük kan damarlarına sıkışan megakaryositler gibi büyük hücrelerden kaynaklanabileceğini gösteriyor. Uzmanlar "Parmak çomakları alışılmadık bir durumdur. Sizde olabileceğini düşünüyor ve endişeleniyorsanız, doktorunuzla konuşun." diyor.

YAYGIN AKCİĞER KANSERİ BELİRTİLERİ