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Hemen kontrol edin! Parmaklarda ortaya çıkan önemli kanser belirtisi

17.03.2023 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanser çağımızın tehlikeli hastalıkları arasında yer alıyor. Her yıl milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kanserin zararlı etkilerinden korunmak için erken teşhis ve doğru tedavi büyük önem taşıyor. Kanserin az bilinen belirtileri bu hastalığın erken teşhis edilmesini sağlayabiliyor. Uzmanlar parmaklarda ortaya çıkan kanser belirtisine karşı dikkat etmeniz gerektiğini paylaşıyor.

Hemen kontrol edin! Parmaklarda ortaya çıkan önemli kanser belirtisi

Akciğer kanseri oldukça sık görülüyor ve kansere bağlı ölümlerde ilk sırada yer alıyor. Bu hastalığı erken teşhis etmek hastalığın tedavi şansının yükselmesini sağlıyor. Akciğer kanserinin belirtilerinin göğüste yaşandığı düşünülse de parmaklarda görülen ufak değişimler kanserin önemli bir belirtisi olarak görülüyor.

AKCİĞER VE KALP SORUNLARI HAKKINDA UYARIYOR

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Cancer Research UK'deki sağlık görevlileri bazı kişilerin parmak çomaklaması olarak da bilinen şişmiş parmakları ve tırnakları olduğunu belirtti. Çoğu durumda kanser olmayan bu durum akciğerlerde ve kalpte ciddi sorunlar olduğu konusunda uyarı verebiliyor.

PARMAKLARINIZI KONTROL EDİN

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Çomak atmaya neyin sebep olduğu net değil, ancak araştırmalar bunun parmak uçlarındaki küçük kan damarlarına sıkışan megakaryositler gibi büyük hücrelerden kaynaklanabileceğini gösteriyor. Uzmanlar "Parmak çomakları alışılmadık bir durumdur. Sizde olabileceğini düşünüyor ve endişeleniyorsanız, doktorunuzla konuşun." diyor.

YAYGIN AKCİĞER KANSERİ BELİRTİLERİ

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  • Uzun süreli öksürük
  • Eskiden yaptığınız şeyleri yaparken nefesinizin kesilmesi
  • İçinde kan bulunan balgam
  • Göğüste veya omuzda olması
  • Sürekli geri gelen göğüs enfeksiyonları veya iyileşmeyen bir göğüs enfeksiyonu
  • İştahını kaybetmek
  • Her zaman yorgun hissetmek (yorgunluk)
  • Kilo kaybetmek

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