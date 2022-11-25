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Hemen mutfağa koşun! Saçlarınız hiç olmadığı kadar sağlıklı gözükecek: Neden şampuanınıza şeker eklemelisiniz?

25.11.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saç bakımı özellikle kadınlar için oldukça önem taşımaktadır. Saçlarımız zamanla matlaşıp, yıpranabiliyor. Saçların daha parlak ve sağlıklı görünmesi için çeşitli ürünler kullanılıyor. Ancak bu ürünler istenilen sonuçları sağlayamayabiliyor. Parlak ve canlı saçların çözümü mutfaktan geçiyor. Saç uzmanlarına göre şampuana eklenen bir kaşık şekerin faydaları şaşırtıcı...

Hemen mutfağa koşun! Saçlarınız hiç olmadığı kadar sağlıklı gözükecek: Neden şampuanınıza şeker eklemelisiniz?

Yağlı saç gibi kuru saç da istenmeyen durumlar arasında bulunuyor. Saçı sık sık yıkamak saçın kurumasına neden oluyor. Saçın nemini kazanması için kafa derisine uygulanan bakımlara dikkat etmek gerekiyor. Kafa derisinde biriken görmediğimiz ölü deri kalıntıları ve kepek istenmeyen durumlara yol açıyor. Bu durumlardan kurtulmanın yolu basit.

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Dermatolojist Dr. Francesca Fusco kafa derisine peeling yapmanızı sağlayacak yöntem olarak şampuanın içerisine şeker eklemenizi öneriyor. Dr. Fusco, "Saçınızı yıkadığınız şampuana bir yemek kaşığı şeker eklemek kafa derisindeki ölü derilerin pul pul dökülmesini ve hiçbir kalıntı bırakmadan saçtan kolayca çıkmasını sağlar."

DERİN TEMİZLİK VE NEM SAĞLIYOR

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Bu yöntem saç derisindeki yapışkan maddeyi temizlerken diğer yandan da ölü derileri saçınızdan atarak saç bakım kremlerinin daha etkili şekilde saçınıza nüfuz etmesini sağlıyor. Kısacası ekleyeceğiniz bir kaşık şeker hem daha derin bir temizlik, hem de daha fazla nem elde etmenize yardımcı oluyor. Şeker saçlarınızın hem daha temiz, hem daha sağlıklı, hem de daha nemli görünmesini sağlıyor.

KAFA DERİNİZE MASAJ YAPARAK UYGULAYIN

Dr. Fusco tüm bunların etkili olması için hem besleyici, hem de nemlendirici özelliği olan bir şampuan kullanmanızı tavsiye ediyor. Şeker eklediğiniz şampuanı ise kafa derinize masaj yaparak uygulamalı ve sonrasında durulamalısınız.

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HER YIKAMADA KULLANMAYIN

Saç derisini çok fazla dökmek saçınızın doğal yağ dengesini bozacağından 3 ila 5 yıkamada bir bu yöntemi kullanmanızda fayda var.

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