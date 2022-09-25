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Hemen tedavi olun: Cinsellikte görülen bu durum partnerinizi mahvediyor! Cinsel narsizm kötü sonuçlara yol açıyor

25.09.2022 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsellik sağlığımızdan ve psikolojimizden oldukça etkileniyor. Stresli, kaygılı olunan dönemlerde cinsellikte de düşüşler meydana geliyor. Bu durumlar kısa süreli olarak geçiştirilebiliyor. Ancak narsiszmin cinsel hayata yansıması partnerinizle aranıza girerek cinsel hayatınızın bitmesine dahi yol açabiliyor.

Hemen tedavi olun: Cinsellikte görülen bu durum partnerinizi mahvediyor! Cinsel narsizm kötü sonuçlara yol açıyor

Cinsellikte görülen düşüşler problem olarak görülürken fazla yüksek olmak ve karşındaki kişinin isteklerini göz ardı etmek de büyük sorunlara yol açıyor. Cinsel narsiszm gösteren empati duygusundan uzak kişiler partnerleriyle sıkıntı yaşayarak cinsel hayatlarının bitmesine neden olabiliyor. Cinsel narsisizm, bir kişinin cinselliği hakkında gerçekçi olmayan bir görüşe sahip olmasına deniliyor. Bu dürtüdeki insanlar, şişirilmiş bir cinsel çekicilik duygusu ve cinsel becerileri hakkında abartılı fikirlere sahip olabiliyor. Ayrıca sadece kendi cinsel tatminlerini de önemseyerek ilişkilerine zarar veriyorlar.

DAVRANIŞLARINI CİNSEL HAK OLARAK GÖRÜYORLAR

Yeni Proje - 2022-09-25T085240.728

Cinsel narsist, cinsel bağlamda yetki, düşük empati veya üstünlük gibi narsistik özelliklere sahip bir kişilere deniliyor. Bu kişiler kendi fiziksel ve cinsel ihtiyaçlarını karşılamaları için başkalarını zorlayabilir ve manipüle edebilirler ve başkalarının isteklerini veya endişelerini umursamayabilirler. Bu nedenle, bazıları cinsel narsisizmi cinsel hak olarak da adlandırabilir.

CİNSEL NARSİSİZM BELİRTİLERİ

Yeni Proje - 2022-09-25T085231.669

Bu davranış kalıpları genellikle şunları içerir:

  • Cinsel sömürü
  • Cinsel hak
  • Düşük cinsel empati
  • Şişirilmiş cinsel beceri duygusu

Yukarıdakilere ek olarak, cinsel narsistler aşağıdaki özellikleri de gösterebilir:

  • Yüksek düzeyde cinsel benlik saygısı
  • Seks ve cinsel heyecan arayışı ile meşgul olma
  • Rastgele cinsel ilişki isteği
  • Yüksek düzeyde sadakatsizlik
  • Algılanan eleştiriye duyarlılık

BU DAVRANIŞLAR VARSA TEDAVİ OLUN

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Cinsel Hak Kazanma: Cinsel bir narsist, başkalarının kendilerine seks borçlu olduğunu ve talep üzerine seks yapma hakları olduğunu hissedebilir.

Cinsel Sömürü: Başkalarını seks yapmaya zorlamaya veya manipüle etmeye istekli olabilirler.

Empati Eksikliği: Bir partnerin duygularının veya ihtiyaçlarının kendilerini ilgilendirmediğini hissedebilirler.

Hayran Olma İhtiyacı: Özellikle cinsel yetenekleri için aşırı bir hayranlık ihtiyacı duyabilirler.

Aldatma: Cinsel narsistlerde daha yüksek aldatma oranları görülür.

Charming Pickup Artist: Cinsel narsistler başlangıçta çekici olacak ve potansiyel bir partneri yatağa atmak için özel olarak tasarlanmış manipülatif flört teknikleri kullanacaklar.

Cinsel Saldırganlık: Yüksek düzeyde cinsel narsisizm ve hak, cinsel saldırganlığın bir göstergesi olabilir.

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