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HEMŞİRELİK KPSS LİSANS PUANI 2022: Hemşirelik KPSS puanı nedir, kaç puan almak gerekli?

21.10.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hemşirelik KPSS puanı ve puan türü 18 Eylül Pazar günü yapılan sınava giren kişiler tarafından merak konusu oldu. Eylül'de gerçekleştirilen Genel Kültür-Genel Yetenek, Alan Bilgisi ve Eğitim Bilimleri oturumları sonrası 21 Ekim 2022 Cuma günü ÖSYM'den 'sınav sonucu' açıklaması yapıldı. Hemşirelik için başvuru yapmak isteyen kişiler hemşire alımı ile ilgili puan detaylarını internette araştırıyor. Peki, Hemşirelik KPSS puanı nedir? Hemşirelik için KPSS'den kaç puan almak gerekir?

HEMŞİRELİK KPSS LİSANS PUANI 2022: Hemşirelik KPSS puanı nedir, kaç puan almak gerekli?

Hemşirelik puan türü ve puanları KPSS sonuçları sonrası merak konusu oldu. Hemşirelik KPSS puanı kaç, baraj puanı nedir soruları arama motorlarında sorgulanmaya devam ediliyor. Konuya ilişkin detaylar merak edilirken öğretmen alımlarına ilişkin ayrıntılar da araştırılıyor. İşte 2022 KPSS lisans hemşirelik taban puanları ve detaylar…

HEMŞİRELİK KPSS PUANI NEDİR?

Hemşirelik için KPSS P3 puan türü gerekmektedir.

HEMŞİRELİK İÇİN KPSS'DEN KAÇ PUAN ALMAK GEREKLİ?

HEMŞİRELİK İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI

2022 KPSS sonuç tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu.

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ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; 2022-KPSS Ön Lisans Sınavı sonuçları, 3 Kasım 2022 tarihinde, KPSS lisans sonuçları ise 21 Ekim'de açıklandı.

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2022 KPSS lisans ve ön lisans sınavlarına giren adaylar sonuçları T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin web sitesinden öğrenilebiliyor.

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ÖSYM İLE KPSS SONUÇ EKRANI

KPSS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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