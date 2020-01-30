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  4. Hemşireye ’salak’ diyen Kaymakama Yargıtay’dan şok karar

Hemşireye ’salak’ diyen Kaymakama Yargıtay’dan şok karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 10:42 | Son Güncelleme

Eşine reçetesiz iğne yaptırmaya çalışan kaymakam, iddiaya göre hemşireye, "Salak, geri zekalı, bize bunu yapan vatandaşa kim bilir ne yapar" dedi. Kaymakamın kendisine hakaret ettiğini savunan hemşire konuyu yargıya taşıdı. Mahkemenin mahkumiyete çarptırdığı kaymakamın cezasını Yargıtay da onayladı.

Hemşireye ’salak’ diyen Kaymakama Yargıtay’dan şok karar

Eşine iğne yaptırmak için Devlet Hastanesi’nin acil servisine gelen İlçe Kaymakamı, görevli hemşirenin, "Reçeteniz var mı?" sorusuna öfkelendi. İddiaya göre Kaymakam, hemşireye, "Salak, geri zekalı, bize bunu yapan vatandaşa kim bilir ne yapar?" dedi.

Asliye Ceza Mahkemesi’nin yolunu tutan hemşire, kaymakamdan şikayetçi oldu. Mahkeme, kaymakamın beraatine hükmetti.

Davacı hemşirenin temyizi üzerine Yargıtay 18. Ceza Dairesi, mahkeme kararını bozdu. Yeniden görülen davada, kaymakam ’kamu görevlisine hakaret’ suçundan mahkum edildi.

Bu kez kararı davalı kaymakam temyiz etti.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi, görevini çalışma usullerine uygun bir şekilde ifa etmek isteyen hemşirenin eyleminin haksız tahrik kabul edilemeyeceğine dikkat çekerek kararı onayladı.

(İHA)

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hemşire kaymakam Yargıtay

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