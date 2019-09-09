İsmail Heniyye, "Yüzyılın Anlaşması"nın mülteciler, Kudüs, Batı Şeria'nın kontrolü, yerleşim bölgelerinin yayılması ve Filistin devletinin kurulma imkanının yok edilmesine odaklandığına işaret etti.

Konferansta yaptığı konuşmada Yüzyılın Anlaşması'na karşı koymak için ulusal bir strateji inşa edilmesi çağrısında bulunan Heniyye, "Strateji, 3 belirleyiciye dayanıyor. Birincisi; içinde bulunduğumuz aşamayı müzakere veya düşman ile barış olarak değil işgalden kurtulma aşaması olarak tanımlamaktır. İkincisi; Filistin'i içeride ortaklık ve dışlamama ilkesi üzerine düzenlemek ve Filistin arenasındaki tüm oluşumları tanımak. Üçüncüsü de var olan tüm imkanlarla işgale karşı direnmek." dedi.

Hamas'a ait Filistinli Mülteci İlişkileri Dairesi, "Yüzyılın Anlaşması'na Karşı Koymak ve Geri Dönüş Hakkını Korumak" isimli bir konferans düzenledi. Konferansa, Filistinli grupların önde gelen isimlerinden çok sayıda kişi katıldı.

GAZZE (AA) - Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelendirilen planına karşı koymak için "Filistin ulusal stratejisi" oluşturulması çağrısında bulundu.

Mülteci meselesini Filistin halkının yaşadığı felaketin "tarihi tanığı" olarak nitelendiren Heniyye, bu konunun Filistin halkının kararlılığını ve geri dönüş hakkına bağlılığının kanıtı olan köklü bir mesele olduğunu vurguladı.

ABD yönetiminin, Birleşmiş Milletler Filistin Mültecilerine Yardım Ajansına (UNRWA) tahsis edilen yardımları durdurmak ve yardım sunan ülkelere baskı yapmakla başlayarak, Filistinli mülteci meselesini tasfiye etmek için kademeli bir plan uygulamakta olduğunu aktaran İsmail Heniyye, "Mülteci meselesine son verilmesi çerçevesinde Filistin dışına ve mülteci kamplarından Avrupa'ya göçe teşvik etme konusunda yoğun girişimler var." ifadelerini kullandı.

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Hamas'ın, Lübnan mülteci kamplarındaki Filistinlilerle birlikte olduğunu kaydeden Heniyye, Filistin-Lübnan diyaloğunun başarısına hazırlıklı olunması gerektiğini aktardı.

İsmail Heniyye, Şam'daki Yermuk Mülteci Kampı'nın yeniden inşa edilmesi ve Filistinlilerin Suriye krizi nedeniyle terk ettikleri kampa geri dönmesi çağrısında bulundu.