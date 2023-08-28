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Henüz 15 yaşındaydı... Konser için gitti, canından oldu

28.08.2023 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki Tarım ve Kültür Festivali kapsamında düzenlenen konser alanında iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada bıçakla yaralanan Enes Şipal (15), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. İşte detaylar...

Henüz 15 yaşındaydı... Konser için gitti, canından oldu

Dehşete düşüren olay, dün saat 23.00 sıralarında Sarayköy ilçesi Buldan Caddesi'nde meydana geldi. Festival kapsamında düzenlenen konser alanında iki grup çocuk arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Enes Şipal, göğsünden bıçaklandı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Enes Şipal, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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Soruşturma başlatan polis ekipleri, kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)

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