Hep elinize sürerek test ediyorsanız yanlış yapıyorsunuz! Fondöteni denemek için...

Fondöten sürmeye başlamadan önce yüzünüzü iyice derinlemesine yıkadığınızdan emin olun. Yüzünüzü yıkadığınız su ne çok soğuk ne de çok sıcak olmalı. Sıcak su cildinizi kurutabilir ve tahrişe neden olabilir.

Makyaj yapmadan önceki son adım, biraz nemlendirici losyon sürmektir. Bu, makyajınızın daha kolay devam etmesine ve daha iyi bir son görünüm oluşturmasına yardımcı olacaktır. Cilt tipinize uygun iyi bir yüz nemlendiricisi seçin. Yüzünüzün her yerine nazikçe masaj yapın. Göz kapaklarınızı, dudaklarınızı ve burnunuzu unutmayın.

Makyaj yapmaya geçmeden önce nemlendiricinin cildinizi birkaç dakika emmesine izin verin. Yüzün ıslak veya yapışkan haldeyken makyaj yapmak ortalığı karıştırır!

FONDÖTEN NASIL SÜRÜLÜR?

Günlük makyajda istenen kapatıcılık özelliğine ve cilt türüne göre bb krem, fondöten ya da cc krem kullanılabilir. Bu ürünler cilt ihtiyacına göre seçilir ve bu en az renk seçimi kadar önemlidir. Örtücülüğün çok olması için daha kalın bir ürün, az kapatıcılık için ince bir ürün kullanılır. Az kapatıcılık cildin daha genç görünmesini sağlar.