Hep elinize sürerek test ediyorsanız yanlış yapıyorsunuz! Fondöteni denemek için...

Fondöten sürmeye başlamadan önce yüzünüzü iyice derinlemesine yıkadığınızdan emin olun. Yüzünüzü yıkadığınız su ne çok soğuk ne de çok sıcak olmalı. Sıcak su cildinizi kurutabilir ve tahrişe neden olabilir.
Makyaj yapmadan önceki son adım, biraz nemlendirici losyon sürmektir. Bu, makyajınızın daha kolay devam etmesine ve daha iyi bir son görünüm oluşturmasına yardımcı olacaktır. Cilt tipinize uygun iyi bir yüz nemlendiricisi seçin. Yüzünüzün her yerine nazikçe masaj yapın. Göz kapaklarınızı, dudaklarınızı ve burnunuzu unutmayın.
Makyaj yapmaya geçmeden önce nemlendiricinin cildinizi birkaç dakika emmesine izin verin. Yüzün ıslak veya yapışkan haldeyken makyaj yapmak ortalığı karıştırır!
Günlük makyajda istenen kapatıcılık özelliğine ve cilt türüne göre bb krem, fondöten ya da cc krem kullanılabilir. Bu ürünler cilt ihtiyacına göre seçilir ve bu en az renk seçimi kadar önemlidir. Örtücülüğün çok olması için daha kalın bir ürün, az kapatıcılık için ince bir ürün kullanılır. Az kapatıcılık cildin daha genç görünmesini sağlar.
Cildinizin tonuna uygun fondöten uygulayın. Cilt tipinize ve renginize uygun bir fondöten seçin. Sıvı fondöten, birçok cilt tipi için iyi bir seçimdir. Ayrıca renkli nemlendirici veya BB krem kullanabilirsiniz. Cildiniz yağlıysa, kompakt veya pudra bir fondöten düşünebilirsiniz. Mağazada, çene kemiğinize biraz dokunarak yüzünüze uyduğundan emin olmak için fondöteninizi test edin. Ten rengi yüzünüzden farklı olduğu için asla elinize uygulamayın.
Fondöten, makyaj süngeri, fırça ya da parmaklarla uygulanabilir. Ürünün az kullanılması ve güzelce yayılması sonucun iyi olmasını sağlar. Fondöten uygulamaya yüzün orta yerlerinden başlanarak saç başlangıç noktasına doğru ilerler. Her yerine sürülmemelidir.Fondöten, fırça yardımıyla yüzün her yerine yayılır. Yayma hareketleri yukarıya doğru yapılmalıdır. Günlük makyaj olduğu için kontürleme yapılmaz.
Maske görünümünü engellemek için ürünün az olan miktarı yüzün kenarında, çok olan miktarı orta yerde olmalıdır.
Fırça kaşa çok yaklaştırılmadan bb krem ya da fondöten uygulanır. Fondöten seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli konu renk seçimidir. Maske görünümünü engellemek için cilt rengine uygun fondöten rengi seçilmelidir.
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