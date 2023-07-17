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    4. Hepsi doğuştan kibirli! Burnu Kaf dağında olan burçlar belli oldu

    Hepsi doğuştan kibirli! Burnu Kaf dağında olan burçlar belli oldu

    17.07.2023 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Bazı kişiler, çevresindeki insanlara birçok konuda kök söktürebiliyor. Her şeyin en iyisini, kendilerinin yaptığını düşünenler kibirli addediliyor. Astrolojiye göre bazı burçlar bencil olmalarıyla biliniyor. İşte burnu Kaf dağında olan o 4 burç...

    Burçlar kuşağında bulunan 12 burcun karakteristik özellikleri farklılık gösteriyor. Balık, Yengeç gibi burçlar fedakarlıklarıyla bilinirken, Koç ve Aslan da lider özellikleriyle öne çıkıyor. Bazı burçlar ise soğuk, mesafeli, kendinden emin ve kibirli olarak addediliyor. İşte kibirli burçlar listesi...

    AKREP BURCU ERKEĞİ - OYNAK

    KENDİSİNİ HAFİFE ALANA DÜNYAYI DAR EDER

    Akrepler bir insana güvenini kaybederse affetmez. Kendisini hafife alan kişilerden intikam almaya meyillidirler.

    Q2

    Akrep burcu insanı en ufak bir yanlışta kin besler ve kendisine karşı işlenen bir yanlışı düzeltmeyi görevi olarak görür.

    KOVA BURCU ERKEĞİ - YERDE SEKS

    ZODYAKIN EN BÜYÜK HÜMANİSTİ

    Kovalar zeki olduklarını bilir ve başkalarının da bu konuda hemfikir olmasını isterler. Öte yandan Kova burcu zodyakın en büyük hümanistidir.

    Q3

    Kendilerine ve hedeflerine güçlü bir şekilde inanırlar, fakat diğerleri bu duruma katılmazsa bu tutku kötüye gidebilir.

    BAŞAK BURCU ERKEĞİ - ASMA BAHÇE

    HER KONUDA HAKLIDIR

    Başak burçları ise her konuda fikir sahibidir ve mükemmeliyetçidir. Bu durum zaman zaman onların kibirlik görünmesine yol açabilir.

    Q1

    Yaratıcı ve pratik zekaya sahip Başaklar, başarısız ya da eksik oldukları konular nedeniyle kendilerini hırpalayabilir.

    İKİZLER BURCU ERKEĞİ - İKİZ DÜĞÜM

    BENMERKEZCİLİĞİN KİTABINI ONLAR YAZDI

    İkizler burcu insanı benmerkezcidir. Rahatına düşkün olan bu kişiler, birçok konuya sorgulayıcı ve eleştirel yaklaşır.

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    Öte yandan astrologlar onların kendileri hakkında harika bir mizah anlayışına sahip oldukları konusunda hem fikirdir.

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