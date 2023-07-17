Hepsi doğuştan kibirli! Burnu Kaf dağında olan burçlar belli oldu

Burçlar kuşağında bulunan 12 burcun karakteristik özellikleri farklılık gösteriyor. Balık, Yengeç gibi burçlar fedakarlıklarıyla bilinirken, Koç ve Aslan da lider özellikleriyle öne çıkıyor. Bazı burçlar ise soğuk, mesafeli, kendinden emin ve kibirli olarak addediliyor. İşte kibirli burçlar listesi...

KENDİSİNİ HAFİFE ALANA DÜNYAYI DAR EDER

Akrepler bir insana güvenini kaybederse affetmez. Kendisini hafife alan kişilerden intikam almaya meyillidirler.

Akrep burcu insanı en ufak bir yanlışta kin besler ve kendisine karşı işlenen bir yanlışı düzeltmeyi görevi olarak görür.

ZODYAKIN EN BÜYÜK HÜMANİSTİ

Kovalar zeki olduklarını bilir ve başkalarının da bu konuda hemfikir olmasını isterler. Öte yandan Kova burcu zodyakın en büyük hümanistidir.

Kendilerine ve hedeflerine güçlü bir şekilde inanırlar, fakat diğerleri bu duruma katılmazsa bu tutku kötüye gidebilir.

HER KONUDA HAKLIDIR

Başak burçları ise her konuda fikir sahibidir ve mükemmeliyetçidir. Bu durum zaman zaman onların kibirlik görünmesine yol açabilir.

Yaratıcı ve pratik zekaya sahip Başaklar, başarısız ya da eksik oldukları konular nedeniyle kendilerini hırpalayabilir.

BENMERKEZCİLİĞİN KİTABINI ONLAR YAZDI

İkizler burcu insanı benmerkezcidir. Rahatına düşkün olan bu kişiler, birçok konuya sorgulayıcı ve eleştirel yaklaşır.

Öte yandan astrologlar onların kendileri hakkında harika bir mizah anlayışına sahip oldukları konusunda hem fikirdir.

