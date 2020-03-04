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  4. Hepsi güzel hepsi güçlü: AnTuTu Şubat ayının en iyi Android telefonlarını açıkladı!

Hepsi güzel hepsi güçlü: AnTuTu Şubat ayının en iyi Android telefonlarını açıkladı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.03.2020 17:31 | Son Güncelleme

AnTuTu şubat ayının en iyi Android akıllı telefonlarını açıkladı. AnTuTu'nun en iyi Android akıllı telefonlar listesinde Xiaomi Mi 10 Pro'nun bulunduğu konum dikkat çekici. İşte AnTuTu'ya göre şubat ayının en iyi Android akıllı telefonları...

Hepsi güzel hepsi güçlü: AnTuTu Şubat ayının en iyi Android telefonlarını açıkladı!

AnTuTu'yu bilenleriniz vardır. Ünlü performans testi AnTuTu Benchmark'ın arkasındaki isim olan AnTuTu sadece test yapmakla kalmıyor, bunun dışında uygulamada test yapan her telefondan topladığı elde ettiği puanlar ile her ay Android'in en performanslı telefonlarını da belirliyor. AnTuTu her zaman olduğu gibi geride bıraktığımız şubat ayını da boş geçmedi ve Şubat ayının en iyi Android akıllı telefonlar listesini yayınladı.

İŞTE ANTUTU'YA GÖRE ŞUBAT AYININ EN İYİ ANDROİD TELEFONLARI

AnTuTu'nun ocak ayında yayınladığı listede birinci sırada yer alan iQOO Neo, Şubat ayında bu unvanını Xiaomi Mi 10 Pro'ya kaybetmiş durumda. Xiaomi Mi 10 Pro, 594.069 puan ile listenin birinci sırasına yerleşti. Listesinin ikinci sırasında ise 564.327 puanla Xiaomi Mi 10 yer aldı. Listenin geri kalanı ise şöyle sıralandı:

  1. iQOO Neo
  2. iQOO Pro
  3. OnePlus 7T
  4. OnePlus 7T Pro
  5. Vivo Nex 3
  6. Huawei V30 Pro
  7. ASUS ROG 2
  8. Realme X2 Pro

AnTuTu

LİSTEDE NEDEN SAMSUNG GALAXY S20 YOK?

Listeye baktığınızda Samsung Galaxy S20 serisini görememiş olabilirsiniz. Ancak Samsung Galaxy S20'nin listeye girememesinin nedeni liste belirlenirken Galaxy S20 serisinin henüz satışa çıkmış olmaması. Yani Mart ayı için yayınlanacak en iyi Android telefon listesinde Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20 Plus veya Samsung Galaxy S20 Ultra'dan birini görmemiz gayet mümkün.

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