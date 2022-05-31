Hepsi nişanlı kıza aitti! Ne var ne yoksa götürdüler... ‘Maraşlı’ yazısına dikkat edin

İddiaya göre, hurdacılık yapılan bir araçla Bitlis’in Adilcevaz ilçesi Aydınlar beldesine gelen 3 kişi, kimsenin olmadığı Cakan ailesinin evine girerek nişanlı kızın ziynet eşyalarını çaldı. Altın takıları çalınan nişanlı kızın babası Yusuf Cakan, hayvancılık ile uğraştıkları için evde olmadıkları sırada beldede görülen yabancı 3 kadının evlerine girerek hırsızlık yaptığı iddiasında bulundu.

''YATAK ODAMIZA KADAR GİRMİŞLER''

Cakan, “Biz hayvancılıkla uğraştığımız için o esnada dışarıdaydık. Hırsızlar yatak odamıza kadar girerek bazanın altında olan nişanlı kızıma ait 150 bin TL’ye yakın altın bilezik, yüzük, saat ve küpesini çalmışlar. Hırsızlar bizim evden kaçarken komşularımız fark ediyor ancak hurdacı aracı kadınları alarak mahallemizi hızla terk ediyor. Haber verilmesiyle eve geldiğimde, kızımın takılarının olduğu yere baktığımda olmadığını fark ettim.

Hemen jandarmaya haber verdim. Buradan rica ediyorum, üstü kapalı kasa ve üzerinde ‘Maraşlı’ yazısı bulunan araca dikkat ediniz, biz yandık başkaları yanmasın” dedi.

(İHA)



