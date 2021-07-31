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  4. Hepsi tek bir minibüsten çıktı! Polis bile şaşkına döndü

Hepsi tek bir minibüsten çıktı! Polis bile şaşkına döndü

31.07.2021 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’de polisin durdurduğu 14 kişilik minibüsten 28 Suriyeli çıktı. Suriyelilerden 20'sinin Türkiye'ye kaçak olarak girdiği belirlenirken, gözaltına alınan araç sürücüsüne 53 bin TL ceza kesildi.

Hepsi tek bir minibüsten çıktı! Polis bile şaşkına döndü

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, Toprakkale uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan 14 kişilik minibüsten, 28 Suriyeli çıktı. Yapılan kimlik kontrolünde 20 kişinin Suriye'den Türkiye’ye yasa dışı yollardan giriş yaptıkları tespit edildi.

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Suriyelileri Şanlıurfa’dan getiren araç şoförü İ.K. gözaltına alınarak hakkında göçmen kaçakçılığı suçunda adli işlem yapıldı. İ.K.’ye 53 bin lira idari para cezası uygulandı.
Kaçaklar, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
polis Osmaniye
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