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Hepsiburada'da ekim ayında kitap talebi yüzde 156 arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 13:01 | Son Güncelleme

Hepsiburada'nın kitapseverlere kasım ayı boyunca yüzde 80’e varan indirimler sunacağı kaydedildi

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada tarafından, bu yılın ekim ayında kitap talebinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 156 arttığı bildirildi.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamada, ayda 85 milyon ziyaret alan ve Türkiye’nin 81 ilindeki müşterilerine tüm ihtiyaçlarını ulaştıran Hepsiburada tarafından, bu yılın ekim ayında kitap talebinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 156 arttığı belirtildi.

Bu artışla kitap kategorisindeki müşteri ve sipariş sayısının da yaklaşık üç katına çıktığı aktarılan açıklamada, en çok edebiyat ve eğitim kitaplarının rağbet gördüğü kaydedildi.

Açıklamada, Hepsiburada'nın kitapseverlere kasım ayı boyunca yüzde 80’e varan indirimler sunacağı müjdesi verilerek, indirimin 200’ün üzerinde yayınevine ait 210 binden fazla kitapta geçerli olacağını bildirildi.

Eylül ayında okulların açılmasıyla birlikte, en fazla artışın yüzde 183 ile eğitim kategorisinde olduğu belirtilen açıklamada, ekim ayında ise yeni çıkan kitapların da etkisiyle en fazla artışın yüzde 286 ile araştırma ve tarih kitaplarında yaşandığı kaydedildi.

Açıklamada, müşterilerin en çok tercih ettiği yayınevleri Kırmızı Kedi Yayınevi, Yapı Kredi Yayınları, İş Bankası Kültür Yayınları, Doğan Kitap ve Destek Yayınları olarak sıralandı.

Ekim ayında en çok satan kitapların ise yeni çıkan kitaplar olduğu belirtilen açıklamada, Yılmaz Özdil’in Mustafa Kemal kitabı listenin başında yer alırken diğer çok satan kitaplar Yuval Noah Harari’nin 21. Yüzyıl için 21 Ders kitabı, Şermin Yaşar’ın Göçüp Gidenler Koleksiyoncusu kitabı, Canan Tan’ın Sızı ve Murat Menteş’in Antika Titanik kitapları oldu.

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